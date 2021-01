Among Us v CS:GO? Nově můžete být impostorem také v úžasném Counter-Striku módu

Among Us v CS:GO • Reddit

Counter-Strike? Dlouholetá legenda, pařba, která neomrzí. Among Us? Bomba posledního roku, která je stále v kurzu. Když smícháte obě hry dohromady, vznikne mix, který prostě musíte vyzkoušet.

Když se řekne Counter-Strike 1.6, většině hráčů se vybaví Dust II a velká spousta všemožných módů jako Jailbreak či Zombie Escape.

V Counter-Strike: Global Offensive však tyto módy odešly do ústraní, většina střelců hraje Deathmatch a oficiální matchmaking. Jenže komunita moderů je stále přítomna a jedna z novinek vypadá naprosto parádně.

Among Us patří bezpochyby mezi nejoblíbenější hry loňského roku a nyní přichází také do CS:GO.

Nový Among Us mód si může zahrát kdokoliv na serverech cybershock.net. Děj je podobný jako u klasické hry a kromě tasků jde v podstatě o 3D port Among Us do CS:GO.

Ve videu se můžete podívat na známého streamera a CS:GO hráče Erika „fl0m“ Floma, který si zábavný mód vyzkoušel.