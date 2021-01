Esuba potvrzuje novou sestavu, přichází ostřílené IGL a vicemistr Sazka eLEAGUE

Vstali z mrtvých. V úvodním splitu Sazka eLEAGUE se ze dna eSuba vyšvihla až do finále, v tom druhém z toho byl třetí plac. Rok, který by se dal považovat za úspěšný však skončil rozchodem sestavy, "modrá krev" tak nyní vítá dva nováčky, bývalé IGL Dark Tigers Petera "jaro" Raucha a vicemistra SEL Matěje "twist" Petráše.

Matěj „twist“ Petráš a Peter „jaro“ Rauch opuští své týmy a míří do eSuby. První jmenovaný si tak prohodil domov s Erikem „The eLiVe“ Sithem a Lukášem „Levi“ Bouřou, kteří přestoupili právě do Enterprise. V dalším roce bude i kvůli dění z minulé sezóny o pořádný mač mezi ETP a „modrou krví“.

Tým, který mnoho fanoušků řadila mezi nejlepší, prožil vskutku turbulentní rok 2020. Ze spodních příček se eSuba dokázal proškrábat do play off, kde nadělali paseku a přes Sampi a Enterprise šli až do finále. V létě měli opět doplnit Sinners v Top 2, jenže Enterprise byli proti a pomstili se za jaro.

Nová sestava eSuby se bude snažit konečně překonat kletbu a dostat se na úplný vrchol CZ/SK scény.

Sestava eSuba CS:GO:

Peter „jaro“ Rauch

Matěj „twist“ Petráš

Lukáš „luko“ Hrabčík

Dominik „blogg1s“ Janita

Dominik „NIO“ Maxian