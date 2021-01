FaZe blízko dvojího přestupu, kdo by měl nahradit Olofmeistera s Kjaerbyem?

Nedaří se. FaZe Clan, jeden z nejlepších týmů let 2017 a 2018, prožívá dlouhodobou krizi. Za poslední dva roky zvítězil světoznámý celek pouze na čtyřech turnajích, v roce 2020 dokonce jen na IEM - New York: Europe. Dosavadní personální změny nepomohly, změní se osud FaZe v roce 2021?

Kromě letní dvoutýdenní štace na třetí místo světového žebříčku se FaZe pohybovali mezi 7.-17. příčky HLTV.org Rankings. Nebýt překvapivého vítězství na IEM New York, mohli jsme sledovat FaZe Clan topící se ve třetí desítce.

Složení sestavy se nesutále mění, letošní sezóna by neměla být výjimkou. S celkem by se podle posledních informací mělo rozloučit duo Olof „olofmeister“ Kajbjer a Markus „Kjaerbye“ Kjærbye.

Švédský veterán je nyní na sklonku aktivního hraní CS:GO, do týmu se vrátil jen jako výpomoc po odchodu Nikoly „NiKo“ Kovače. Oproti tomu dánský střelec doufal v resurekci své kariéry, kterou pohřbil odchodem z Astralis do North.

Prvního zmiňovaného by měl nahradit Finn „karrigan“ Andersen. Dán, který přesně před třemi lety dotáhl jakožto IGL FaZe Clan až do finále bostonského Majoru, by měl opustit mousesports a vrátit se k organizaci, ve které slavil své největší kariérní úspěchy.

Kjaerbyeho místo by mělo být rezervováno pro kanadskou superstar Russela „Twistzz“ Van Dulkena. Headshot machine, která teprve nedávno opustila Team Liquid, by mohla najít svůj nový domov v Evropě.

Potenciální sestava FaZe Clan:

Håvard „rain“ Nygaard

Marcelo „coldzera“ David

Helvijs „broky“ Saukants

Finn „karrigan“ Andersen

Russel „Twistzz“ Van Dulken