Je tohle důvod, proč se vám nedaří? Tento bug je v CS:GO nejméně čtyři roky!

V čem celá věc vězí? Je to jednoduché. Peek, který by vám měl běžně zaručit naprostou přesnost, váš aim drasticky rozhodí a první dvě rány si dělají, co chtějí.

Pokud totiž jdete a během crouchování začnete střílet, první a druhý výstřel je až nepochopitelně nepřesný. Tento problém by se dal pochopit, kdyby byl konzistentní také při výskoku a následném kleknutí, podobně tak z běhu. V obou těchto případech je však přesnost stoprocentní.

Vedle například couching bugu jde o další chybu Counter-Striku, která se ve hře objevuje již několik let a Valve na ní bylo několikrát upozorněno. Řešení však stále nepřichází, vývojáři mlčí.