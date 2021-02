Bitva o světový trůn. Astralis, Vitality či Natus Vincere vstupují do Blast Premier Spring

Postoupí oba celky do další fáze turnaje? • Blast Premier

Další CS:GO sezóna se pomalu rozjíždí. To znamená jediné: pořádnou porci turnajů. Kromě IEM Katowice se v únoru odehraje také skupinová fáze Blast Premier Spring, ze které šest nejlepších celků postupuje na Blast Premier Spring Final. Konkurence je obří. Potvrdí Na´Vi svou formu, pomstí se Vitality za lednovou porážku, nebo se na trůnu udrží Astralis?

Co tým, to pojem. Blast turnaje mají svou kvalitu, což potvrzuje i Premier Spring. Od čtvrtka se o postup do hlavní soutěže porve dvanáctka kvalitních celků, nebude chybět ani jeden tým z nejlepší světové pětky.

Ve skupině A budou jasným favoritem Astralis, překvapit giganty budou chtít BIG, OG a Ninjas in Pyjamas. Od NiP se nedají čekat velké věci, tým teprve před několika dny opustil Simon "twist" Eliasson. Švédského snipera nahradí Erik "ztr" Gustafsson, hráč reprezentující Young Ninjas.

Bitva o druhé místo by se tak měla odehrát mezi BIG a OG. Podobně jako skupina A by mohla být rozložena skupina B. Vitality by si měli dojít pro první flek, o druhé postupové místo pak zabojují především Complexity a G2 Esports. Nebo snad Evil Geniuses překvapí své evropské oponenty?

Zřejmě nejvíce divácky sledovaná bude skupina C. Natus Vincere, MIBR, FaZe, Liquid. Obrovská jména Counter-Strike scény, postoupit však mohou pouze dva. Potvrdí Liquid a Na´Vi formu, nebo budeme svědky překvapení?

Rozpis zápasů:

Skupina A

Čtvrtek 4.2.:

16:30 - Astralis - NiP

19:30 - OG - BIG

Pátek 5.2.:

16:30 - Upper Final

19:30 - Lower Round 1

Sobota 6.2.:

16:30 - Consolidation Final

20:30 - Group Final

Skupina B

Pondělí 8.2.:

16:30 - Vitality - Complexity

19:30 - Evil Geniuses - G2

Úterý 9.2.:

16:30 - Upper Final

19:30 - Lower Round 1

Středa 10.2.:

16:30 - Consolidation Final

20:30 - Group Final

Skupina C

Pátek 12.2.:

16:30 - Natus Vincere - MIBR

19:30 - FaZe - Liquid

Sobota 13.2.:

16:30 - Upper Final

19:30 - Lower Round 1

Neděle 14.2.:

16:30 - Consolidation Final

20:30 - Group Final