Konec legendy. Olofmeister brzy ukončí kariéru, říká coldzera

ESL One Katowice 2015, první Olofův triumf na Majoru • ESL

Vítězné ESL One Cologne 2015 • ESL

Poslední roky byly pro Olofa „olofmeister“ Kajbjera krušné. Zdravotní problémy vystřídal nedostatek motivace, v květnu roku 2020 to vypadalo, že nadobro opouští FaZe Clan. Po odchodu Nikoly „NiKo“ Kovače přišel jako stand-in, nyní podle všeho ukončí po dlouhých osmi letech CS:GO kariéru.

Dlouho to není, co to bývalo. Olofmeister, nejlepší hráč roku 2015, se trápí. Poslední dva roky ho provází zranění, problémy s motivací a nedostatek formy. Celkem třikrát byl posazen na lavičku FaZe, třikrát se vrátil, nikdy však silnější.

Byla jen otázka času, kdy se švédská legenda navždy rozloučí s FaZe Clan, potažmo s Counter-Strikem. Podle jeho brazilského spoluhráče Marcela „coldzera“ Davida, přišel ten čas nyní.

Na nejvyšší CS:GO scéně se Švéd pohybuje od roku 2013, kdy se v barvách LGB eSports zúčastnil vůbec prvního Majoru. Nejslavnější léta zažil Olofmeister v dresu Fnatic.

V černo-oranžové triumfoval na desítkách Tier 1 turnajů, ovládl ESL One Katowice a ESL One Cologne, byl součástí jedné z nejlepších sestav v historii CS:GO.

Dle posledních informací by měl Olofmeistera v týmu FaZe nahradit Finn „karrigan“ Andersen, jenž by se tak vrátil do organizace, se kterou byl krůček od vítězství na Eleague Majoru.