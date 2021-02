Pojďte s námi fandit Sinners! Ve středu vstupují do turnaje o 100 tisíc dolarů

Z outsiderů se stávají favorité. Sinners sice na posledním Snow Sweet Snow nedokázali postoupit do play off hlavního turnaje, Regionals však prošli po úvodní prohře bez větších problémů, nyní by tento úspěch chtěli zopakovat. Češi jsou druhým nejvýše postaveným týmem v turnaji a nepostup by byl obřím překvapením.

Momentálně 25. tým světového žebříčku začne soutěž proti Nordavind. Ti si hoví až na 176. pozici, ta je však výrazně zkreslená. Sestava je pospolu teprve dva týdny, času na oficiální mače bylo pramálo. Ovšem jména v ní stojí za zmínku. Nechybí Daniel „mertz“ Mertz, bývalý reprezentant Heroic a North, nebo Kevin „HS“ Tarn, známý především díky svému působení v OpTic. Sinners jsou favority, taková jména však není radno podceňovat.

Dalšími dvěma celky ve skupině E jsou ALTERNATE aTTax a Ambush, týmy ze sedmé světové desítky, které by pro Sinners neměly být větším problémem.

V případě postupu se Sinners dostanou mezi nejlepších šestnáct, kteří si to rozdají ve Swiss Stage o postup na hlavní event Snow Sweet Snow 2, kam půjde Top 8 z Regionals. Vítěz celého turnaje si pak domů odnese slušnou odměnu ve výši 40 tisíc dolarů.

Špíl proti Nordavind, stejně jako všechny další utkání Sinners v turnaji Snow Sweet Snow, budete moci sledovat živě na kanále twitch.tv/eleaguecz, začínáme ve středu od 9:00. Přijďte fandit českým borcům v honbě za dalším parádním úspěchem!