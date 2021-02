Sunny opouští po roce a půl ENCE, do dalšího týmu půjde s Flushou

Utrpení Miikka „suNny“ Kemppiho je u konce. Hráč, který s velkou slávou přicházel v srpnu roku 2019 do ENCE, nyní definitvně tým opustil a chystá se na novou profesionální etapu. Do té by měl podle nejnovějších informací vstoupit s Robinem „flusha“ Rönnquistem.