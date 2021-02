SOUHRN: Parádní představení Sinners! Tricked bez šance, Češi jsou výhru od postupu

Nedostatek vikingů v českých zemích si v posledních dnech Sinners nahrazují plnými doušky. Po dánských Copenhagen Flames a švédskému Lilmix se ve středu představili čeští borci ve Snow Sweet Snow Regionals proti Tricked. A narozdíl od úterního mače to Sinners vyšlo a jsou jediný špíl od postupu do hlavního turnaje Snow Sweet Snow.

Tak takhle by to šlo! Sinners si po včerejším zaváhání proti Švédům z Lilmix spravili náladu, Tricked přejeli na dvou mapách jednoznačně 16:3 a 16:9. Ve Swiss Stage Snow Sweet Snow Regionals tak mají skóre 2:1 a jediné vítězství je dělí od postupu do hlavního turnaje Snow Sweet Snow 2.

Česká jízda začala neuvěřitelnou CT stranou na Trainu, kde svému soupeři Sinners nepovolili ani jedno kolo a ve vzduchu se vznášel kanár. Jenže Dánové zvládli na začátku druhé poloviny obrat Sinners o tři kola, to však pocit z první mapy rozhodně nestačilo. Jako druhá mapa navíc bylo Inferno, kde Sinners vládnou.

Po třech kolech druhé mapy musel za jednoho z Dánů naskočit náhradník v podobě Mathiase „scott“ Libergrena. Proti oslabenému soupeři si nechali Sinners na začátku druhé poloviny utéct pár kol, vítězství je však neminulo. 16:9, celkově 2:0.

Další zápas Sinners odehrají již zítra od 12:00/15:00 na kanále twitch.tv/eleaguecz. O podrobnostech a přesném času vás budeme informovat.