Vitality se vrací k pětičlenné sestavě, perspektivní Nivera byl okolnostmi donucen k odchodu

Teprve devatenáctiletý Nabil „Nivera” Benrlitom byl tzv. poslán na lavičku. Vitality vydalo oficiální prohlášení na svých sociálních sítích, ve kterém hovoří o ukončení aktivního působení mladého hráče. Nivera, který se k týmu přidal teprve v říjnu roku 2020, pomohl Vitality ke dvěma důležitým titulům.

Pravděpodobným důvodem tohoto rozhodnutí je změna, kterou Valve začne uplatňovat v Regional Major Ranking 2021. Nový formát pro týmy znamená penalizaci v momentě, kdy během herní události vymění hráče v sestavě. Novinka zahrnuje i situaci, kdy je náhradník předen nahlášen, což je pro šestičlenné týmy velice neefektivní. Důvodem přerušení spolupráce s Niverou je spíše než nespokojenost s jeho výkony tato změna ze strany Valve.

„Za dobu svého působení v týmu ukázal Nabil obrovský talent a potenciál. Dveře mu nejsou uzavřeny a je klidně možné, že se k týmu v budoucnu vrátí, pokud se okolnosti opět změní,” zaznělo z týmu. „Stojíme si pevně za tím, že šestičlenná sestava je nejlepším způsobem, jak pomoci kompetitivní scéně CS:GO k dalšímu růstu,” dodalo Vitality.

Nivera sám potvrdil, že nedávné změny hrály zásadní roli v rozhodnutí o jeho odstoupení. Dále zmínil, že s týmem zůstává i jako neaktivní hráč. Od spoluhráčů se chce i nadále učit a zdokonalovat svou hru, zároveň je ale otevřen přestupu či hostování. Jako každý profesionál by se rád co nejdříve vrátil do ostrých zápasů.