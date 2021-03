Red Bull Ultimátní Hráč je za polovinou. Kdo zářil v Counter Strike?

Letošní ročník populárního turnaje Red Bull Ultimátní Hráč znovu hledá toho nejvšestrannějšího hráče vůbec. Tentokrát se hraje pět rozličných her, výsledky jsou známy už z Clash Royale, FIFĚ a nově i v Counter-Strike: Global Offensive, v následujících dvou týdnech bude pokračovat ještě boj v League of Legends a Bike Unchained 2. Do zbylých dvou her je stále možné se přihlásit a vyzkoušet štěstí.

Podívejme se ale na výsledky zatím posledního klání. O víkendu proběhlo finále kvalifikace v Counter-Strike: Global Offensive. Tato populární střílečka je samozřejmě známá coby týmová hra, vzhledem k tomu, že Red Bull Ultimátní Hráč hledá nejvšestrannějšího hráče a nikoliv tým, hrála se tentokrát ve speciálním režimu 1v1.

Nejúspěšnějším střelcem s nejlepší muškou se nakonec stal hráč lojzoo, který si do tabulky připsal plných 64 bodů. Hned v závěsu za ním je outexg0d1337 a bronzové místo obsadil fredi.

Umístění Hráč Body do tabulky 1. lojzoo 64 2. outexg0d1337 63 3. fredi 62 4. fazen1Z 61 5. Gr0hax1n 60 6. erikawing 60

Tento týden je na programu League of Legends, souboj o body do žebříčku uzavře mobilní hra Bike Unchainted 2.

Výsledky, harmonogram i veškeré informace o Ultimátním Hráči najdete zde>>>