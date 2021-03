Střídačka v Sampi! Dev7l odchází na lavičku, střídá jej navrátilec Bery

Netrvalo to dlouho a v sestavě Sampi dochází k první změně. Ještě před samotným začátkem Sazka eLEAGUE opouští Patrik „Dev7l" Stuchlík aktivní sestavu, kde ho nahradí Martin „bery" Beránek, jenž Sampi reprezentoval již v roce 2020.

Cíl byl jasný - dostat se na vrchol. Sampi byli plní sebevědomí, věřili, že letos to vyjde a Sinners budou mít pořádně silného konkurenta. Jenže vše je jinak, 55 dní po oznámení sestavy se s aktivním celkem loučí první tvář.

Návrat Patrika „Dev7l“ Stuchlíka vzbudil velký zájem fanoušků, kteří se těšili, že opět uvidí v akci jednu z hvězd bývalých eXtatus. Bohužel, kvůli hráčově osobním důvodům si musíme na Dev7lovo umění počkat.

Na jeho místo přichází Martin „bery“ Beránek, mladá puška, která zanechala na fanoušcích v posledním splitu Sazka eLEAGUE hluboký dojem. Jeho 1,1 K/D jej vyneslo v individuálních statistikách do širší špičky. Jeho příchod by mohl dodat Sampi patřičnou sílu, co se týče fire power.

„Z osobních důvodů opouští aktivní sestavu Patrik „Dev7l“ Stuchlík, který bude zastávat pozici náhradníka. Nevylučujeme však, že se zpět do sestavy nikdy nevátí,“ komentuje celou situaci organizace Sampi.