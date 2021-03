Část CS:GO operace Broken Fang je nyní zdarma dostupná všem hráčům

I přes to, že update sám o sobě nepřináší žádné razantní herní změny, vzbudila dvojice novinek velký zájem veřejnosti. Spoustu hráčů očekávalo tradiční slevu končící operace, která je pro Counter-Strike typická. Aktualizace ale nepřinesla žádnou změnu ceny, ta zůstává na necelých patnácti dolarech. Valve udělalo nečekaný krok a zpřístupnilo všem hráčům specifický kompetitivní mód, který je součástí operace.

Broken Fang Premier přidal do CS:GO vskutku jedinečný herní formát, kde si hráči narozdíl od klasického módu nevybírají mapy do matchmakingu předem, ale na základě výběru/banu obou týmů se volí finální mapa, na které se týmy střetnou. Především pro hráče kteří jdou do hry v předem složeném týmu je to opravdu zajímavé oživení, osud solo hráčů je nemilosrdně vložen do náručí jeho spoluhráčů. Hlavní problém se ovšem týká cheaterů, kterých je dle recenzí hráčů v Broken Fang Premier mnoho.

Důvod proč se ve Fang Premier nachází tolik chaterů je pravděpodobně ten, že Valve pustilo do matchmakingu všechny hráče dohromady. Nezáleží tedy na tom zda máte Prime status či nikoliv. V ideálním případě by tato změna nehrála žádnou roli, bohužel se ale nacházíme ve známé multiplayer hře, kde je nespočet lidí, které baví kazit hru ostatním.

Co se týče zbylých částí Operace a její časově omezených misí, hráči kteří si pořídili vstupenku mají do 30. dubna čas všechny části splnit a vysloužit si tak Platinum minci. Zároveň se neočekává, že by Valve celkovou cenu snížilo. Vzhledem k zpřístupnění jednoho módu úplně zdarma by to byl velmi nečekaný a nepravděpodobný krok.

Aktualizace přináší i změnu zbraně Zeus, která konečně ponese své správné jméno.

Zdroj: win.gg