Postup přes eSubu i díky porušení pravidel? Je to zakázané, tvrdí Ropz

9:15, 1v1 situace pro Dominika „NIO“ Maxiána. Esuba dotahovala na rozhodující mapě proti YaLLa Esports v ten moment šestikolové manko, slovenský střelec musel situaci zvládnout. Jenže pozice, na které se pohyboval Hussein „m1n1“ Hijazi, byla překvapením pro všechny. A okamžitě vyvstala otázka. Je to legální?

Nikdo nechápal, co se děje. „To jsem nevěděl, že se něco takového dá,“ zíral nevěřicně komentátor. Libanonský hráč totiž vyskočil na místo nad dveřmi ze squeaky do lobby. Něco, co se sotva vidí v zápasech matchmakingu, tím měné pak v profesionálních zápasech.

Bývalý tým Karla „fredi“ Královce se po vyhraném šestnáctém kole radoval z výhry, pro eSubu to znamenalo konec v letošní sezóně ESEA Main.

Fanoušci eSuby nechápali, co se právě stalo, podobně překvapení byli i samotní hráči. „Je tohle pixelwalk?“ ptal se Matěj „twist“ Petráš na Twitteru. Se svou odpovědí přispěchal světoznámý Estonec Robin „ropz“ Kool. „Minulý rok jsem se ptal ESL, tuto pozici zakazují.“

„Přišlo mi to zbytečné,“ říká Dominik „blogg1s“ Janita. Kontroverzní moment vyvolal spoustu otázek. Velká část komunity stojí za eSubou, další fanoušci jsou spíše skeptičtí. Otázka pixelwalku je dlouhodobě problémem. Podle ESL by mělo jít o porušení pravidel, jak se k situaci postaví ESEA?