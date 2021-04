Izraelec v hledáčku OG Esports. Stane se 17letý talent pátým dílkem skládanky?

Konec roku 2020 znamenal velký boom pro Shahara „flameZ“ Shushana. Izraelský střelec se stal součástí Endpoint, týmu, který se dlouhé měsíce potácí kolem třicátého místa světového žebříčku. Podle informací fraglider.pt čeká izraelský talent další kariérní skok. OG Esports hledají pátého do party, stane se jím Flamez?

Evropský gigant již dávno dobyl svět strategické MOBA pecky Dota 2, v Counter-Striku se pětice odvážných nedokázala ani po roce vyškrábat na vrchol. Stříbrné příčky na Flashpoint 2 a IEM New York? Ne, to není meta, která by OG Esports stačila.

Jako první se poroučel na konci února Nathan „NBK-“ Schmitt, po třech týdnech jej následoval Issa „ISSAA“ Murad. Jeden flek zaplnil po příchdou z Heroic Nikolaj „niko“ Kristensen, druhý by mohl být zarezervovaný pro Shahara „flameZ“ Shushana.

Endpoint se v čele s izraelským borcem předvedli v parádním světle ve skupině ESL Pro League 13. Tým, který měl jistit dno tabulky, ale porazil Evil Geniuses a Fnatic. Stačila výhra proti Virtus.Pro a britská organizace se mohla podívat mezi dvanáctku nejlepších.

Své umění opět jednou předvedl zmiňovaný Flamez, který si získal pozornost momentálně dvacátého celku světového žebříšku HLTV.org. Bude sestava OG vypadat následovně?

Aleksi „⁠Aleksib⁠“ Virolainen

Mateusz „⁠mantuu⁠“ Wilczewski

Valdemar „⁠valde⁠“ Bjørn Vangså

Nikolaj „⁠niko“ Kristensen

Shahar „flameZ“ Shushan