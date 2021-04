Legendární slovenský trenér končí. Jedno z nejtěžších životních rozhodnutí, říká

Extatus se podívali také do New Yorku • facebook.com/KETUBOR

Sinners, eXtatus nebo GUNRUNNERS. Michal „KETUBOR“ Csontoš byl lodivodem několika předních česko-slovenských CS:GO organizací, včetně dvou, které se jako jediné v posledních letech prodraly mezi nejlepší třicítku světa. „Je to pro mě obrovsky těžké, ale zde má cesta Counter-Strikem končí,“ oznamuje slovenský kouč.

Na začátku roku 2020 se Michal „KETUBOR“ Csontoš vydal na novou životní etapu do slunečné Austrálie. V nové destinaci jej přivítaly ohromné požáry, ke kterým se zanedlouho přidala pandemie koronaviru. Ani to však slovenského vyslance nezastavilo v trénování, v březnu se stal součástí Paradox Gaming. „Když jsem přicházel do Austrálie, tak jsem si mohl vybrat lepší tým za víc peněz,“ komentoval svůj výběr KETUBOR v rozhovoru pro sazkaeleague.cz v červenci minulého roku.

„V plánu bylo se nejdřív naučit anglicky a pak začít koučovat. Jenže mně to nedalo a domluvil jsem se s jedním ze slabších týmů,“ vzpomínal Michal Csontoš. S Paradox Gaming to nakonec dotáhnul mezi nejlepší čtyřku v Austrálii.

Po sedmi měsících u australského celku přišla náhlá změna, KETUBOR se alespoň týmově vrátil zpět do domácího prostředí, když naskočil do rozjeté mašiny jménem Sinners. Vyhrál MČR, dostal tým v čele s Tomášem „oskar“ Šťastným do top 30 a zasloužil se také o vítězství na Shadow League.

Bohužel, angažmá v Sinners nemělo dlouhého trvání. V polovině března se KETUBOR s týmem rozloučil. „Situace u nás na Slovensku je hrozná a ja nemůžu víc pomoct pouze z platu coache,“ nechal se slyšet v rozhovoru pro organizaci. Nyní oznamuje konec své obrovsky bohaté Counter-Strike kariéry. „Je to jedno z nejtěžších rozhodnutí v mé kariéře,“ popisuje slovenská legenda své pocity v prohlášení na sociálních sítích.