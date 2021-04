Největší sílou je aim a herní ego. Overpass se stane naší oblíbenou mapou, říká beastik

V polovině minulého roku převzal po Jindřichu „ZEDKO“ Chybovi roli IGL, které se zhostil na jedničku. Sebastian „beastik“ Daňo je od srpna lodivodem Sinners, s týmem se již dostal do nejlepší světové třicítky a další cíl je jasný: obhájit titul Sazka eLEAGUE a ukázat světu, že český Counter-Strike patří do top 20.

Kde vidíš největší posun od příchodu Oskara?

„Pomalu ale jistě sbíráme zkušenosti. Já osobně Toma sleduju hodně a naučil jsem se od něj dost věcí. Začali jsme brát větší zřetel na ekonomiku a zlepšilo se i naše rozhodování ve hře. Je rychlejší a častokrát správné.“

Proč sis myslel, že byla vaše Top 30 nezasloužená?

„Dostali jsme se tam strašně rychle, ale vlastně jsme ani nikoho z top 30 neporazili. Navíc jsme tam pár zápasů prohráli a naše hra nebyla vůbec konzistentní. To byly hlavní důvody.“

Takže jsi neočekával tak rychlý postup rankingem? Jaký je další cíl?

„Určitě ne. Čekal jsem, že s příchodem Oskara začneme bojovat o top 30. Že se takhle rychle dostaneme do top 24, jsem ale určitě nečekal. Náš další cíl, co se týče rankingu, je prorazit do top 20, což ale není nic jenoduchého, když se podíváme, jaké týmy se kolem 20. místa nachází.“

Teď máte obrovsky náročný kalendář. Jak to zvládáš psychicky i fyzicky?

„Zatím to zvládám dobře. Někdy samozřejmě bývám vyčerpaný a jsem rád, že jdu spát, ale snažím se využívat volné dny pro relax a k tomu, abych načerpal energii, takže to na mě nemá moc velký vliv.“

Často jste v poslední době hráli brzy ráno. Vyhovují ti spíše večerní zápasy?

„Vyhovují mí spíše zápasy odpoledne a večer. Přece jenom každý má to ráno jiné a někomu trvá dýl, než se nastartuje a dostane se do své komfortní zóny, při které dokáže podat 100% výkon.“

V roli IGL už jsi nějaký ten pátek. Jak bys popsal svůj styl vedení týmu? Jaké Csko bys rád hrál?

„Upřímně ani nevím, jak bych popsal svůj styl vedení týmu. Podle mě žádný styl nemám, jedu podle feelingu. (směje se) Rád bych hrál více strukturované CS než hrajeme teď, ale je taky potřeba hrát podle toho, jak to vyhovuje ostatním, takže spíše zůstaneme u toho našeho agresivního loose stylu.“

V posledních týdnech jste se několikrát podívali na Overpass, na němž se ale tolik nedařilo. Je to mapa, kterou byste rádi zařadili do svého map poolu?

„Určitě se snažíme Overpass zapracovat, co nejvíc to půjde. Je to mapa neomezených možností, playů a agrese. Je jenom otázkou času, kdy se z Overu stane naše oblíbená mapa.“

Kde vidíš největší sílu Sinners? Kde máte naopak největší mezery?

„Největší sílou v našem týmu bude aim a herní ego. Slabinu vidím v našem teamplayi. Né vždy hrajeme uplně týmově a spíše se snažíme vyhrát hru nějakým solo playem.“

Sinners se připravují před zápasem • Foto Jiří Novák/Sazka eLEAGUE

Změnily se nějak role ostatních od příchodu Oskara?

„Od příchodu Oskara se žádná role nezměnila. Všechno je stejně jako bylo dříve.“

Kdo si bere při zápasech hlavní slovo? Jsi ty tím hlavním callerem, pomáhá ti někdo?

„Hlavní slovo mám já. Samozřejmě, že ostatní mají taky svůj prostor a když vidím, že mají nějaký dobrý nápad, tak jdeme to, co řeknou oni. Nejvíce mi ale pomáhá Oskar.“

Jakého skalpu si v letošním roce nejvíce vážíš?

„Letos ještě nemáme výhru, které bych si nějak vážil. Jak už jsem zmínil, ještě jsme nedokázali porazit moc týmů z top 30. Mrzí mě zápas s Gambit. Ten by určitě mezi oblíbený skalp patřil.“