Hrajeme svoji hru a neřešíme nějakou konkurenci u nás. Na Sinners se těším, říká Leckr

První split nevyšel úplně dle představ, hvězdná sestava Entropiq se do play off kvalifikovala za pět minut dvanáct. U konečného šestého místa byl také Michal „leckr“ Kadlíček, lídr a kapitán Entropiq. „Naším cílem je potvrdit kvalitu naší sestavy,“ doufá Leckr ve zlepšení svého kádru, co se týče umístění v Sazka eLEAGUE.

V off season jste přivedli novou tvář. Co přináší Morisko oproti Daxenovi?

„Morisko je taková ta mladá síla, kterou potřebujeme. Není tolik zkušený a vyhraný hráč, ale o to má větší chuť vyhrát. Můžeme ho naučit spoustě nových věcí a posunout ho na ještě lepší úroveň. Do týmu nám určitě přinesl větší firepower a do budoucna určitě i další věci.“

Vstupujete do svého druhého splitu SEL. Věříš si víc oproti loňsku? Pokud ano, proč?

„Řekl bych, že si pořád věříme stejně, ale určitě nám hraje do karet to, že jsme v hráčské sestavě změnili jen jednoho hráče, tudíž jsme i více sehranější.“

Většina fanoušků vás i kvůli tomu vidí jako hlavního konkurenta Sinners. Vnímáš kvůli tomu větší tlak?

„Vůbec ne, hrajeme svojí hru a neřešíme nějakou konkurenci na CZ/SK scéně. Sinners jsou samozřejmě jedničkou a těším se na společné zápasy, ale necítíme kvůli tomu nějaký tlak.“

Michal "leckr" Kadlíček se svým tradičním úsměvem • Foto Sazka eLEAGUE

Jak ses ty osobně během působení v Entropiq posunul jakožto IGL?

„Řekl bych, že jsem na sobě zlepšil (a pořád na tom pracuji) dvě stránky – individuální a tu IGL stránku. Po té individuální stránce si myslím, že jsem zlepšil mé výkony – jsou více konzistentní a často se objevuji nahoře v tabulce. Začal jsem si i více věřit a brát na sebe nějaké ty entry-frag nebo agresivnější role. Jako IGL jsem se naučil callovat více stylů a postupně pořád sbírám zkušenosti, abych měl co nejlepší čtení hry. Pořád se snažím posouvat svoje callování na lepší úroveň a také pozorovat metu, která se ve světě hraje, abych byl ready na EU týmy.“

Parádní výkon jsi předvedl také na nedávné IEM kvalifikaci, kde jste porazili ENCE. To musí být slušná vzpruha.

„Je to hezký výsledek, ale není to nic, z čeho bychom měli být unešení. Po této výhře jsme prohráli zápas, který jsme zrovna prohrát nemuseli a vypadli jsme z kvalifikace. Makáme pořád stejně a jeden úspěch nás nijak extrémně neovlivní.“

Když je řeč o světe, na žebříčku HLTV jste momentálně 210. Jaká je meta pro rok 2021?

„Tak na HLTV jsme letos ještě neměli tolik příležitostí, tak věřím, že se to brzy napraví. Za chvíli nás čeká REPUBLEAGUE, která je plně pokrytá na HLTV, a poté i třeba další finále splitů CZ/SK lig, které doufám budou pokryty. Prvním krůčkem byl postup do ESEA Advanced, což jsme splnili. Nyní je na čase se probojovat ještě dále.“

Jaké jsou cíle pro Sazka eLEAGUE? Těšíš se na nějaké konkrétní souboje?

„Řekl bych, že naším cílem je potvrdit kvalitu naší sestavy a podle toho zahrát. Určitě se těším na zápas proti SINNERS, nejlépe v playoff.“

Kdo bude v Sazka eLEAGUE zlobit? Vidíš někoho, kdo by mohl překvapit?

„Asi ani ne, všechny týmy můžou ukázat svojí kvalitu a jakýkoliv zápas mohou překvapit, takže nechci nikoho podceňovat.“