Scammeři řádí na česko-slovenské scéně, obětí se stal i queztone. Na co si dát pozor?

Většinou celá věc začíná tím, že vám nějaký z přátel, kterého máte přidaného na Steamu, napíše, zda byste byli tak hodní a hlasovali pro jeho tým na jednom z turnajů. Může jít o podvodný web ESL či jakékoli soutěže, vždy vám však řekne, ať hlasujete pro konkrétní tým.

Jak může probíhat konverzace se scammerem? • Foto Archiv autora

V našem případě jde o dva měsíce starou konverzaci, kde jsme požádáni o hlas na webu „Dota turnaje“. Prvním varovným signálem byl prazvláštní styl komunikace od „přítele“, který se nenchal jen tak odbýt, pomohlo jen jeho ignorování.

Dalším varovným signálem byl vzhled samotné stránky a poslední kapkou byla nutnost přihlášení se přes Steam. Jak se píše u každé Steam konverzace (alespoň na mobilu), nikdy nikomu nedávejte své heslo!

Celou věc výborně popisuje streamer Marv ve svém Youtube videu.

Obětí podobného scamu se stal Richard "queztone" Strnátko, dlouholetý CS:GO profesionál a hráč týmu Sampi. Ten chtěl podobně pomoci jednomu ze svých přátel. Nyní je jeho účet pryč. Všechny skiny, hry, nahrané hodiny.

Ještě jednou tak podtrhujeme to, co říká Marv ve svém videu. Nikdy se nepřihlašujte na podobné stránky přes svůj Steam účet, aby se tak nedostal navždy do cizích rukou.