Překvapivý konec Sinners! Enterprise vítězní, Forsyy zářil. Jak se daří dalším týmům?

64 týmů, hned dva české proti sobě v prvním kole. Velká náhoda dala dohromady Sinners a Enterprise v prvním kole Flashpoint 3 otevřené kvalifikace. BO1 zápas se odehrál na Infernu, jedné z oblíbených map Sinners, kteří tak byli favority.

Jenže to ještě nikdo nečekal, co přichází. Rozjetá mašina David „forsyy“ Bílý si za celý zápas připsala neuvěřitelných 41 killů! Pověstnou hranici 30 zabití překonal český sniper již ve 26. kole a byl jedním z hlavních důvodů, proč nakonec Enterprise postoupili do dalšího kola (19:16).

V něm narazili na gorilazzz, nový tým v čele s Robinem „flusha“ Rönnquistem. Na své teroristické straně se Enterprise statečně drželi, svého soupeře nepustili do žádného většího trháku. Za teroristy se ale zástupcům slovenské organizace nedařilo a gorilazzz zvítězili 16:8.

V prvním kole kvalifikace skončili eEriness (13:16 vs. DINOZALRY), ve druhém ztroskotala eSuba (11:16 Styldunow). Nejdále došli Dark Tigers, kteří se v moment vydání rvali o postup do čtvrtého kola (čtvrtfinále).

Pokud by se Dark Tigers podařilo probojovat až do finále, zajistili by si místo v uzavřené kvalifikace Flashpoint 3.