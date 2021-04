Bold prediction? Eeriness top 3, říká heikkoL. Cílem je ale play off

Do Sazka eLEAGUE se vracíš po delší pauze. Jak vzpomínáš na split v dresu DEFEATERS?

„Ak sa spätne pozriem na naše výsledky v lige, tak určite nemôžem byť spokojný. Síce sme dokázali uhrať 4x remízu proti papierovo silnejším súperom, no nálada v tíme bola zlá takmer počas celého splitu. Interné problémy nás brzdili prakticky počas celého splitu a podľa môjho názoru sme aj vďaka týmto problémom nedokázali postúpiť do play off. Na záver prišlo ešte jedno sklamanie v podobe prehratého barážového zápasu proti Dark Tigers. Aj napriek tomu, že sa nám příliš nedarilo, som rád, že som si mohol zahrať prakticky prvýkrát vo svojej „kariére“ vo veľkej CZ/SK lige.“

V DEFEATERS jsi ukazoval slušné výkony a statisticky se ti dařilo. Jak se cítíš nyní? Můžou se diváci těšit na parádní flicky?

„Moja individuálna forma v posledných týždňoch nebola ideálna, no určite sa nevzdávam. Pracujem na tom, aby boli moje výkony oveľa lepšie ako minulý rok.“

Jak už jsi zmiňoval, minule to nestačilo na play off. Jaký je cíl v roce 2021?

„Vo všeobecnosti je náš cieľ vyhrať každý zápas, do ktorého nastúpime. Avšak v posledných týždňoch sme vymenili až dvoch hráčov, preto budeme na začiatok skromný a náš cieľ je play off.“

heikkoL v akci • Foto Kristian Garbera

Jak probíhal tvůj přestup do eEriness?

„Ku koncu minulého roka sa nám podarilo v DEFEATERS poskladať/stabilizovať zostavu, pričom naše výsledky boli viac ako povzbudzujúce. Po skončení sezóny nás bohužiaľ opustili dvaja kľúčový hráči, ktorý prijali ponuku od väčšej organizácie, ktorá im ponúkla lepšie podmienky a zázemie. Aj napriek tomu sme doplnili zostavu DEFEATERS o dvoch nových hráčov a začali sme sa pripravovať na rok 2021. Zlom nastal až v momente, keď spoluhráč vycestoval na dva týždne do Česka z osobných dôvodov. Počas tohto obdobia, kedy sme nemohli trénovať kvôli neprítomnosti spoluhráča, som dostal offer na tryout do nemenovaného tímu, ktorý som prijal. Všetko nasvědčovalo tomu, že sa k tomuto tímu pripojím, preto som leavol DEFEATERS a neoficiálne som sa pripojil k novému tímu. Nakoniec som sa k tomuto tímu oficiálne nepripojil z dôvodov, ktoré nechcem bližšie špecifikovať. Zopár dní som bol bez tímu, no spoločne s Fekim a Oxidom sme mali v pláne vytvoriť nový tím. Paradoxne práve v tom čase replay napísal Oxidovi, či nemá záujem zložiť tím. Replay sa pripojil k našej trojici, přičom náš posledný hráč bol Zajda. V úvod sezóny sme po relatívne solídnych výsledkoch dostali ponuku od eEriness, ktorú sme prijali.“

Ještě před začátkem Sazka eLEAGUE se vám nevyhnuly změny, vykolejilo to nějak váš tým?

„V tíme panuje takmer ideálna atmosféra, každý hráč v tíme je motivovaný a hladný po úspechoch. Pokiaľ si udržíme rovnakú pracovnú morálku v nasledujúcich týždňoch, výsledky prídu samé.“

Mohl bys nám blíže popsat role ve vašem týmu? Jaký herní styl od vás mohou diváci očekávat?

„Role v tíme máme určené iba dve, a to replay – IGL, heikkoL – AWP. Náš herný štýl sa mení na základe toho, ako sa vyvíja zápas. Oproti minulému roku, kedy za eEriness hrala partia okolo stinxa, môžu diváci očakávať menej individuálnych playov a viac tímovej hry.“

Často se nejvíce sledují hráči s AWP. Těšíš se na nějakého konkrétního snipera?

„Sice som si zopár krát pozrel oskarove POV demo z rôznych zápasov, no nemôžem povedať, žeby som sa vyslovene tešil na nejakého konkrétneho snipera.“

LucasP vás vytipoval jako tým, který může překvapit. Kde vidíš vaši největší sílu?

„Až čas ukáže, kde je naša najväčšia sila. Momentálne sú viditelné skôr naše slabiny, kedže sme iba nedávno zmenili dvakrát zostavu.“

Pokud bys měl udělat jedno „bold prediction“ před Sazka eLEAGUE, co by sis tipnul?

„Eeriness top3.“