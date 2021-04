Můj cíl bude pokaždé porazit Enterprise. Cítím se v životní formě, hlásí Blogg1s

Off season pro vás byla divoká. Popíšeš nám trochu skladbu vaší sestavy? Jak to celé probíhalo?

„Byl to dlouhý proces, asi není tajemství, že jsme měli v plánu jinou variantu, to se ale nepovedlo a kluci se na poslední chvíli rozhodli přijmout nabídku od Enterprise. Začali jsme zkoušet nové hráče, Twist byl nahrazený v EP, hned po prvním praccu jsme věděli, že ho chceme v sestavě. Potom jsme na poslední chvíli před začátkem ESEA stihli „ukrást“ Luka a Jara z DTG, hrál jsem s nima už v eXtatus, takže jsem věděl, co od nich očekavat.“

Budou pro tebe zápasy s Enterprise takovým malým derby?

„Říkal jsem to už Erikovi, že jestli odejdou, můj cíl na 2021 bude je pokaždé porazit, klidně prohraju nad každým týmem, ale nad nimi prostě NE. Samozřejmě trošku přeháním. Bude to určitě vyhrocené a vyrovnané proti EP, těším se na to.“

Jak jsi spokojený s prozatímními představeními vaší sestavy?

„Zatím mám smíšené pocity, dokážeme zahrát fakt dobře, občas ale máme dny, kdy jsme úplně off. Nejvíc si cením postupu do Republeague a zahrání prvního kola proti Copenhagen Flames, ale furt mám na jazyku hořkou porážku v playoff ESEA Main ligy.“

Minulý rok z toho bylo v Sazka eLEAGUE druhé a třetí místo, jaká je meta letos?

„Minulý rok jsme nezačali taky ideálně a nakonec z toho byla fajn sezona. Osobně mířím vždycky vysoko, chtěl bych si zahrát finále proti Sinners a potrápit je, ale myslím si, že v takové konkurenci by top 3 nebyla hanba.“

V posledním splitu si vykazoval výborné individuální statistiky, cítíš se nyní v podobné formě? Na čem jsi přes zimu makal nejvíce?

„Cítím se v nejlepší formě, kterou jsem kdy měl, tím že kluci odešli do Enterprise mi dali neskutečnou motivaci a chuť do toho se posunout individualně, do toho se vrátil oskar na českou scénu, jestli se to dá takhle brát, takže chci ukázat, že mám na to tady konkurovat nejlepším sniperům.“

V prvním kole vás čekají Sampi. Ostrý start, věříš ve výhru?

„Věřím si na výhru proti každému týmu, jestli se chceme poprat o finále, musíme zvládnout tyhle těžké zápasy. Máme jim co vracet z MČR Tour, navíc s nima budeme hrát i Republeague přes týden a COOL ligu přístí týden, takže si s nima dáme hned trojzápas na začátek.“

Byl jsi překvapený jmény, která přivedli Sampi?

„Byl jsem spíš překvapený z reakcí lidí, četl jsem názory jako Sinners v2 a tak dále, já byl osobně skeptický kolem téhle sestavy.. Ale ukázali že dokážou být velmi silný tým, jsem zvědavý jak budou z dlouhodobého hlediska hrát a jak to všechno dopadne.“

Bohužel ani letos zatím nelze hrát offline, chybí ti to prostředí?

„Lanky byly jeden z velmi důležitých faktorů, proč jsem zůstal tak dlouho u počítačových her, už ve dvanácti jsem jezdil do Prahy na lanky v COD4, takže se neskutečně těším, až se uvidíme na nejbližším offline eventu, snad to bude brzy.“

Ve světovém Counter-Striku se toho v poslední době hodně změnilo, očekával jsi takový vzestup CIS týmů?

„Nečekal jsem takovou dominanci ze strany Gambit, když si vzpomenu na rok 2019, byla to akademie postavena z mladych kluků bez zkušeností. Respekt za to, že spolu vydrželi a posunuli se na takový level. Spirit taky velké překvápení, příchod degstera je posunul na nový level a těším se na jejich další zápasy.“

Existuje nějaký světový hráč, jehož styl se ti líbí a snažíš se od něj něco odkoukat a naučit?

„Nemám přímo oblibeného hráče, ale začal jsem poslední dobou sledovat dema mladých awpček, které se dostali do světových týmů. Degster, Farlig, Acor, sh1ro, mantuu... Ale i tak je tu jeden hráč, který má talent jak nikdo jiný - Zywoo. Zasloužená jednička v rankingu. Paradox je, že jsem spíš fanoušek s1mpla, ale Zywoo je podle mě ještě o level jinde.“

Pokud bys mohl v CS:GO změnit jednu věc, jaká by to byla?

„Přešel jsem z codka, takže pro mě je to jasné. Ekonomika a pistolkové/eco kola. Fullbuy každé kolo, ať vyhraje ten lepší!“ (směje se)