Forsyy před Entropiq: Bude to určitě zajímavý zápas. Neberu to jako souboj sniperů

Vraťme se na začátek k zápasu s Brute. Překvapili tě nějak? První mapa byla až překvapivě vyrovnaná.

„Pokud si dobře vzpomínám, tak to v jednu chvíli bylo 8:2 pro nás a pak jsme prohráli pár kol v řadě a pistolky v druhé půlce. Dost situací jsme prohráli zbytečně, bylo to i někdy unlucky (1v2 clutch Kwertzze). Asi jsme měli vyhrát třeba 16:10, ale tím nechci nějak dehonestovat výkon Brute, nehráli určitě špatně. Bylo vidět, že mají natrénováno. Myslím ale, že kdyby se to hrálo znova, tak to skončí víc v náš prospěch.“

Mohou být Brute černým koněm ligy?

„Určitě porazí nějaký týmy, který by třeba úplně porazit neměli.“

Vidíš někoho dalšího, kdo by mohl překvapit?

„Myslím si, že eEriness nebudou hrát špatně, mají dobrou sestavu a hezky rozházený role. V týdnu porazili Sampi 2:0, což jsem vůbec nečekal. Můžou dál překvapovat. Mají dobrý IGL, dobrýho snipera, takže by mohli uhrát nějaký pěkný výsledky. Podle mě jsou větším černým koněm než Brute.“

Když se ještě vrátím k zápasu s Brute, byl jsi už pak spokojenější na Overpassu?

„Náš Overpass je super, hrálo se nám pěkně, vyhrávali jsme kola, která jsme vyhrát měli. Podle mě se Brute trochu spálili pickem Overpassu, hrajeme ho dobře. Výsledek jsem asi čekal, Overpass nám fakt sedí.“

V našem rozhovoru vzpomínal Kwertzz na váš vzájemný zápas, kde vás právě na Overpassu porazili...

„To je pravda vlastně, tu hru si pamatuju. Byli jsme trochu mimo, hráli jsme jinej styl hry, což jsme následně změnili.“

Jak probíhá tvá příprava před zápasy?

„My se popravdě nepřiravujeme, že bychom třeba koukali na dema týmů, proti kterým jdeme hrát. Spíš sledujeme dema evropských tier 2/ tier 3 týmů, abychom se zlepšili a naučili líp reagovat na situace. Co se týče česko-slovenských týmů, tak sledujeme snad všechny streamy, když se u nás něco hraje. Všímáme si toho, co týmy dělají a co kdo hraje za pozice.“

Ve druhém kole vás čekají Entropiq, jak se na ně těšíš?

„Já to beru jen jako další zápas. Neberu to nějak, že bychom museli za každou cenu vyhrát. Bude to určitě zajímavej zápas, Entropiq hrajou pěkný CSko, pěkně reagujou na věci, mají zajímavý executy. Nedávám tomu ale nějakou větší váhu, určitě si však rád zahraju proti Entropiq.“

Utkáš se s Capsenem, který také patří mezi nejlepší snipery u nás. Sedí ti jeho herní styl?

„Většina sniperů na česko-slovenské scéně už tu hraje dlouhou dobu a hodněkrát jsme proti sobě hráli. Víme, co kdo dělá. Vím, co Capsen na určitých mapách často dělá, ale není to tak, že bych ho měl úplně přečtenýho. Neberu to ale tak, že by to byl souboj sniperů. Pro mě je hlavní, aby můj tým vyhrál.“