Sinners proti Ninjům! Čeští střelci večer vstupují do turnaje Spring Sweet Spring

Zima je pryč a s ní i turnaje Snow Sweet Snow. Dnešním dnem začínají jarní soutěže Spring Sweet Spring, jejichž součástí budou opět Sinners, nejúspěšnější český celek posledních několika let. Další turnaj tří „S“ načnou v pondělí od 18:00 proti Young Ninjas, Nicolaie „device“ Reedtze tak bohužel na serveru neuvidíme.Chybět však nebude již tradiční stream na twitch.tv/eleaguecz a Facebooku Sazka Esport.

Šestnáct celků z evropské tier 2-3 scény, čtyři týmy pozvané přímo do play off. Klasické složení z turnajů Snow Sweet Snow se opakuje také na Spring Sweet Spring. Sinners patří mezi osmičku těch, kteří dostali místenku do Swiss Stage, dalších osm mužstev se kvalifikovalo skrze regionální soutěže.

Cíl týmu v čele s hvězdným sniperem Tomášem „oskar“ Šťastným je jasný - konečně překonat první kolo play off a umístit se v top 8. Na Snow Sweet Snow 2 vystavili českým jedničkám stopku polští AGO, v posledním turnaji to byli ex-Winstrike, jenž vyřadili Sinners.

PŘIPOMEŇTE SI: Nic se nedařilo, Sinners na turnaji Snow Sweet Snow 3 končí

Jarní boje započnou Češi v Evropě proti Young Ninjas, akademii slavných Ninjas in Pyjamas. Průměrný věk 18,5 let, padesáté místo na světě a skalp několika předních tier 2 týmů za sebou. Ninjové jsou týmem, se kterým je třeba počítat.

Sinners se s mladými Švédy utkají podruhé v průběhu pěti dní, 22. dubna se celky utkaly v rámci soutěže REPUBLEAGUE TIPOS. Zástupci liberecké organizace nedali svému soupeři na mapě Overpass šanci a Young Ninjas přehráli v poměru 16:6.

Dá se očekávat, že Overpass bude opět jednou z map, na které se Young Ninjas a Sinners předvedou. Zápas se hraje formátem BO3, mohli bychom se tak podívat také na Vertigo či Mirage, mapy, kde se oběma celkům daří.

Přímý přenos budete moci dnes od 18:00 sledovat na twitch.tv/eleague.cz a facebook.com/sazkaesport.