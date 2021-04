Olofmeister chce dál soutěžit, přechod na Valorant ale nevylučuje

Od poloviny února je Olof „olofmeister“ Kajbjer neaktivním hráčem. Fanoušci již nemohou sledovat švédskou legendu na nejvyšším levelu Counter-Striku, dvojnásobný vítěz Majoru s Fnatic přemýšlel, co dál. „Chci dál soutěžit,“ prohlásil na svém streamu po delší odmlce. Pokud to bude v CS:GO nebo Valorantu, to však zatím jisté není.