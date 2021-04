Necroraisers slaví postup do play off, Universe padli po třech mapách

Hned první turnaj Sazka eLEAGUE Open, skrze který se mohou týmy kvalifikovat do hlavní soutěže, přinesl pořádné drama. Universe se do finále dostali i díky výhře nad Dark Tigers ve třetím prodloužení, rozhodující BO3 série se dostala až do rozhodující mapy. Z té nakonec vyšli vítězně Necroraisers a stali se prvním týmem v play off Sazka eLEAGUE Open.