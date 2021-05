Ancient střídá Train v aktivním map poolu, Snakebite Case přináší várku nových skinů

Po pěti měsících končí operace Broken Fang. Co se týče misí, nebyla to žádná velká sláva, pokud jste však sbírali hvězdy za splněné úkoly, nepanikařte. Obchod s předměty Broken Fang bude hráčům přístupný až do 15. května.

To lepší z operace však ve hře zůstává napořád! Premier matchmaking bude i nadále součástí CS:GO, podobně jako oblíbený herní mód Retakes. Operation Stats jsou nyní pod názvem 360 Stats. Za necelé euro měsíčně budete mít přístup k detailním statistikám svých matchmaking zápasů.

Zřejmě největší změna celého updatu však nemá s operací Broken Fang nic společného. V aktivním map poolu končí Train, jenž bude nahrazen Ancientem, mapou z dílny Valve.

Ancient nahrazuje Train v aktivním map poolu • Foto youtube.com/BananaGaming

Co se týče Scrimmage map, své si odsloužili Apollo, Engage a Anubis. Na pole casual CS:GO nastupují Grind a Mocha.

Grind nás přenese do prostředí Namibie, kde teroristé ohrožují uranový důl. Mocha, světe div se, je situována v koloniálním městečku, ve kterém se partička nespokojených kávových nadšenců rozhodla zasáhnout proti špatné kvalitě jihoamerického sortimentu.

Nové mapy v CS:GO • Foto Valve

Změny přichází také mezi Wingman mapy, oblíbený pražský Guard a Elysion nahradí Calavera a Pitstop.

První jmenovaná mapa ukazuje poklidnou obec San Miguel de Allende v Mexiku, kde se skupinka teroristů pokouší narušit tradiční Den mrtvých. O Pitstopu, podobně jako Moche, napovídá hodně již samotný název. Paddock jednoho z evropských závodů F1 (podobného mixu Baku a Monaka) je v ohrožení.

Valve také ukázalo, že si všímá komentářů komunity a odstranilo boost spot v T lobby na Nuku.

Nové mapy v CS:GO • Foto Valve

Další, o nic menší změnou, je nový vzhled slepic! Po dlouhých letech se naši zvířecí kamarádi dočkali upgradu. Nově budou slepice viděny ve třech verzích - černé, černobílé a klasické hnědooranžové.

Do hry byla zároveň přidána nová bedna. Snakebite Case přináší již tradičně sedmnáct nových skinů spolu s rukavicemi z Broken Fang.