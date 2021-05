Výhra Sinners nad FURIA? Extrémně náročné, shodují se experti

Museli bychom pořádně dlouho pátrat v paměti, kdy se naposledy česko-slovenský Counter-Strike ukázal proti celku z první světové desítky (nepočítáme-li showmatch Sinners proti G2 Esports). FURIA patří mezi to nejlepší, co může světové CS:GO nabídnout, zástupci liberecké organizace Sinners to tak nebudou mít vůbec jednoduché. „Výhra by pro ně byla v podstatě historická,“ říká známý CS:GO expert Milan „Striker“ Švejda.

Ano, bylo by to obrovské překvapení, kdyby se pětici českých bojovníků podařilo přehrát houževnaté a nebojácné Brazilce, kteří svou agresí deptají největší světové týmy. „Česká jednička se bude muset výrazně soustředit na precizní výkony a minimum napáchaných chyb. Nutno dodat, že pod agresivním tlakem jejich soupeře to nebude snadné,“ vysvětluje Jiří „Bananides“ Johanides.

Nutnost povedeného týmového výkonu podtrhuje také Michal „Mishek“ Kabele. „Sinners před sebou mají těžký oříšek, pokud chtějí Furii porazit, budou muset fungovat jako jeden muž. Individuální výkony na Furii neplatí,“ říká komentátor, který bude diváky spolu s Vojtěchem „Wango“ Presem provádět celou sérií na twitch.tv/eleaguecz.

FURIA se sice v posledních týdnech nepředváděli v takové formě, jako v roce 2020, přesto se probojovali do play off DreamHack Masters. Brazilci ukazují opět vzestupnou tendenci, čehož si všímá i Striker. „Ještě před týdnem bych býval řekl, že by FURIA mohli být pro Sinners porazitelní po tom, co si Brazilci prošli pár těžkými zápasy v řadě a prohráli i s Movistar Riders. Mezitím se ale arT a spol. znova zvedli a dostali se do playoff DreamHacku. Vypadá to, že nejhorší je za nimi a tím pádem bude FURIA pro Sinners tuhým oříškem,“ potrvzuje Milan Švejda momentální formu FURIA.

Co se týče map, ani zde nelze hledat velkou skulinu pro Sinners. „Bohužel ve vetu nemají Sinners žádnou výhodu, jak oni tak Brazilci mají permaban na Dust 2,“ říká Bananides. „Je tedy otázkou, zda-li Sinners, pokud budou banovat první, tuto volbu oželí a vyřadí jinou mapu z draftu (ideální by asi byl Train). Vertigo i Inferno patří k aktivním mapám týmu FURIA,“ poukazuje „Banán“ na potenciální výběr map.

Podobně vnímá veto také Mishek. „Mohli bychom se v prvních dvou mapách podívat na Vertigo a Inferno a deciderem by mohla být mapa Mirage,“ tipuje.

Jak tedy na tým FURIA? Cest není mnoho, individuálně i týmově jsou na úplném vrcholu světového Counter-Striku. „Mým největším cílem ke sledování bude Max „SHOCK“ Kvapil, který v posledních dnech skutečně září zvláště v momentech, kdy jeho tým výrazně ztrácí - 2v4 na Vertigu, pokud je Max naživu, Sinners málokdy prohrají,“ usmívá se Jiří Johanides.

Jak se nakonec celý zápas vyvine, budete moci sledovat již v úterý od 18:00 na twitch.tv/eleaguecz a Facebooku Sazka Esport.