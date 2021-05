Moses končí na pozici trenéra Team Liquid, ve hře je návrat jeho předchůdce adreNa

Moses se k týmu připojil v srpnu roku 2020 poté, co se hráč Nicholas “nitr0” Cannella posadil na lavičku a následně přesedlal ke konkurenčnímu Valorantu. Moses se před svou trenérskou kariérou proslavil jako profesionální hráč Counter-Striku a následně CS:GO v letech 2003-2014. V roce 2015 vyměnil hráčskou kariéru za pozici komentátora a analytika CS:GO.

Po jeho nástupu do funkce trenéra se Liquid probojoval až do velkého finále ESL One Cologne a DreamHack Open Summer. Následně se ale výsledky začaly rapidně zhoršovat, čemuž zásadně nepomohl ani nadějný přestup Gabriel „FalleN” Toleda, který nahradil Russela „Twistzz” Van Dulkena.

Po příchodu hvězdného FalleNa se sice Liquid umístil na čtvrtém místě BLAST Premier Global Final a probojoval se až do semifinále Mistrovství Světa IEM Katowice, k žádným dalším očekávaným úspěchům ale nedošlo. Moses přišel do týmu po Ericu „adreN” Hoagovi, který dovedl tým během svých dvou angažmá k obrovským úspěchům a několika vítězstvím, není tedy divu, že je jeho třetí návrat k Liquidu opět ve hře.

AdreN strávil poslední rok v pozici aktivního hráče v organizaci Mythic, nyní je ovšem dle dostupných informací připraven k návratu do Team Liquid. Jeho příchod se očekává již během následující RMR události cs_summit 8, která se bude konat během 20.-30. května 2021.

Pokud se veškeré spekulace potvrdí, bude sestava Team Liquid následující:

Jonathan „⁠EliGE⁠“ Jablonowski

Keith „⁠NAF⁠“ Markovic

Jake „⁠Stewie2K⁠“ Yip

Michael „⁠Grim⁠“ Wince

Gabriel „⁠FalleN⁠“ Toledo

Eric „⁠adreN⁠“ Hoag (coach)