Hvězda ENCE si dává z osobních důvodů pauzu. Kdo nahradí finského borce?

ENCE v posledních týdnech ukazovali známky zlepšení, motali se ve třetí světové desítce a na Tier 2 turnajích konkurovali těm lepším celkům. Jenže když přišlo na Tier 1 kvalifikace, ENCE vyhořeli.

Z kvalifikace na IEM Summer je hned v prvním kole vyprovodili Movistar Riders, v closed qualifieru na Flashpoint 3, první RMR event roku 2021, se o ENCE postarala dvojice Anonymo a DBL PONEY.

Vše se postupně nakulumovalo a vzalo si svou daň. Allu patřil v poslední době mezi to lepší, co mohli ENCE nabídnout. Jenže psychicky na tom finská legenda nebyla dobře. „Konec roku 2020 a hektická léta bez pauzy jsou znát,“ vysvětluje Allu. „Byl jsem extrémně vyšťavený a unavený na serveru i mimo něj,“ popisuje Fin své problémy.

Čas návratu zatím není známý, ENCE se v blízkých týdnech, ne-li měsících, ukáží v pozměněné sestavě. Pátým členem se nově stává Olek „hades“ Miskiewicz, polský střelec, jenž teprve před několika týdny opustil Wisłu Kraków.

21letý talent si náramně rozumí především s AWP, v Polsku patří mezi největší naděje do dalších let. Působení v ENCE by mohlo být tím prostorem, který si Hades zaslouží. Ukáže svou sílu?

Sestava ENCE:

Lotan „Spinx“ Giladi

Paweł „dycha“ Dycha

Joonas „⁠doto⁠“ Forss

Marco „Snappi⁠“ Pfeiffer

Olek „hades⁠“ Miskiewicz (stand-in)

Aleksi „allu⁠“ Jalli (neaktivní)