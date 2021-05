Entropiq se utká s Navi! Obrovská výzva, kluky to posune, ví šéf Kabrhel

Jaká máte očekávání od nedělního zápasu a jak vidíte soupeře?

„Zápas s Navi pro nás bude obrovská výzva, přeci jen se jedná o naprosto špičkový tým, v Entropiqu se hodně těšíme. Jsem si jist, že ať tento zápas dopadne jakkoliv, naše kluky určitě posune.“

Blíž k akvizici týmu: Byla to „akce kulový blesk“, nebo se jednalo delší dobu?

„Jednalo se opravdu spíše o akci „kulový blesk”. Díky našemu partnerství s McDonald's, a kontaktům s tím spojeným, se nám naskytla tato příležitost a my jsme ji vyhodnotili pozitivně. Následovala několikadenní tvrdá práce, je opravdu skvělé, že to dopadlo.“

Entropiq už je velká firma, říká šéf Kabrhel. V Česku jsou spíš spojenci než konkurence

Jak reagovali na nové kolegy Leckr. a spol, tedy nynější Entropiq Prague?

„Kluci určitě zaznamenali něco jako prvotní šok, nějaké obavy hned na začátku byly. Obecně ale platí to, že kluci jsou na svůj věk vyspělí a uvědomělí, tudíž jim brzy došlo, že je to pro ně enormní šance a motivace do další práce. Teď mají vlastně v „jednom baráku” někoho, kdo má zkušenosti na té úplně top úrovni, z čehož mohou jen těžit.“

Jak vnímáte kritiku na české scéně kvůli angažování ruského týmu? Od fanoušků i jiných místních organizací.

„Myslím, že kritika vyplývá převážně z nedostatku informací, jinak je skvělé, že má česká sekce takovou podporu. Angažování takhle výborného týmu určitě pomůže nejen Entropiqu, ale českému esportu obecně. Přiláká to nové partnery, a třeba také nové diváky, takže z této akvizice nebude profitovat jen Entropiq, ale celý český esport. Navíc si tím budujeme respekt i na mezinárodní scéně. Co se týče fanoušků, těch si samozřejmě nesmírně vážíme, bez nich bychom ani nemohli fungovat, takže já pevně věřím, že budou fandit a užívat si zápasy všech našich hráčů, a že docení tento obrovský krok pro Entropiq.“

