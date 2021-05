Blogg1s: Chci všem ukázat, že dokážu konkurovat těm nejlepším

Dominik „blogg1s“ Janita předvedl v sérii proti Enterprise jeden z nejlepších individuálních výkonů současného splitu Sazka eLEAGUE v CS:GO. Co střela, to parádní kill. I díky 22letému sniperovi nakonec eSuba získala důležitý bod a nadále živí šance na top 2 a přímý postup do semifinále.

Proti Enterprise jsi předvedl parádní výkon, měl jsi proti bývalým spoluhráčům o něco větší motivaci?

„Už jsem to párkrát zmiňoval, ale klidně to zopakuju. Když Erik odešel do Enterprise, tak jsem mu řekl něco ve smyslu „tenhle rok proti vám neprohraju, můžu prohrát nad kýmkoliv, ale proti vám prostě ne“.Samozřejmě se to musí brát s nadsázkou trošku, ale zatím je to pravda. (směje se) S Erikem se takhle hecujeme navzájem, takže on měl stejnou, ne-li větší motivaci, protože furt nevyhrál proti nám.“

Kde vidíš největší příčinu prohrané Mirage?

„Popravdě Mirage není asi naše nejlepší mapa, děláme tam furt změny a není to ještě ideální. Zase nám to trošku otevřelo oči, přišli jsme na xy problémů a snad je do play off stihneme eliminovat. Navíc Enterprise zahráli fakt pěkně, teda až na Erika, tam bych viděl ještě prostor na zlepšení.“

Na Infernu se vám daří, zařadil bys ho mezi vaše nejsilnější mapy? Sedí ti Inferno jakožto sniperovi?

„Inferno je jedna z těch silnějších map. Hráli jsme docela close výsledky v Republeague s top 30 týmy na světě, takže nám to dodalo sebevědomí a myslím si, že se na téhle mapě citíme komfortně. Co se týče AWP, je to možná jedna z těch slabších map pro wipo. Například spousta týmů hraje Inferno bez awpčka, není asi úplně potřeba hlavně za T stranu. Záleží, co mi dovolí enemy, když mi dají prostor na peeky, tak to není zas tak špatné. (směje se) Záleží fakt zápas od zápasu.“

Blogg1s s pohárem, který ukořistila eSuba na předchozích akcích. • Foto Jiří Novák

Jak jsi spokojený s vašimi prozatímními výsledky v Sazka eLEAGUE?

„Asi to nějak zatím neřeším, skupinová fáze je vždycky taková shaky. Mohli jsme vyhrát o nějakou tu mapu více, ale víceméně to není zas nějaký propadák, budeme si muset pohlídat zápasy s papírově horšími týmy a budu spokojený.“

V pátém kole vás čekají Brute. Co říkáš na jejich sestavu? Vidíš v týmu Brute potenciál?

„Netuším, vím že tam Kwertzz hraje main wipo, to je tak všechno. Výsledkově na tom nejsou špatně, takže je nepodceníme a půjdeme do zápasu na 100%. Potenciál může mít každý tým, který tomu obětuje čas a zůstane hrát pospolu, takže těžko říct.“

Překvapil tě nějaký tým v současném splitu?

„Eeriness hrajou dobře, nevím jestli mě to překvapilo, ale vím že spousty lidí je ze začátku označovalo jako nejslabší tým ligy. Už z minulého roku jsem registroval Heikolla jako kvalitní awpčko, Fizarezi hrál v Eclotech taky fajn. Takže jsem očekával, že budou hodně trápit naše silné týmy.“

Znovu patříš mezi hráče s nejvíce entry killy v Sazka eLEAGUE. Snažíš se hledat na začátku kol picky s AWP, nebo ti spíš soupeři „běhají do crossu“?

„No, tak celkově AWPčka mají většinou nejvíce entry killů v zápase, takže to nějak sedí k mojí pozici v týmu. Navíc je to jedna z mých silných stránek, najít na začátku kola nějaký agropeek, zkusit dostat tým do výhody, a potom se trošičku stáhnout, ať můžeme těžit z té výhody.“

V našem rozhovoru před začátkem sezóny jsi uvedl, že se cítíš v životní formě. Platí to stále?

„Ano.“

Kde cítíš největší změnu mezi vedením Jara a Eliva?

„Erik měl všechno vymyšlené do posledního kroku, hraje csko spíš jako šachy. Jaro se snaží callovat více „na feeling“, občas se rozběhne do smoku a dá tři hlavy.“

Změnil jsi něco na individuálním hře?

„Kompletně všechno. Na začátku roku jsem si řekl, že dám all-in, prostě tomu dám 100% a buď se posunu, nebo ne. Vím, že mám na to být nejlepší awpčko, můj přístup minulé roky nebyl nejlepší. Chci to změnit a ukázat všem, že dokážu konkurovat nejlepším hráčům.“