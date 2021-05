Šlágr kola mezi Enterprise a Sampi: Bitva o semifinále i cesta za postupem

Základní část Sazka eLEAGUE CS:GO se pomalu blíží ke konci. Týmy se ohlížejí za soupeři, teď jde do tuhého. O hodně půjde také v zápase 5. kola mezi Enterprise a Sampi. První jmenovaný celek by se ziskem tří bodů udržel na druhém místě před Entropiq, Sampi se mohou odlepit od skupiny v ohrožení.

Oba týmy za sebou mají vcelku úspěšné čtvrté kolo Sazka eLEAGUE. Sampi si konečně připsali první výhru do tabuilky Sazka eLEAGUE a udělali extrémně důležitý krok k postupu do play off, Enterprise brali v souboji se zlepšující se eSubou bod. Oba celky jdou do vzájemného špílu v dobré formě s vyhlídkami top 6.

Pokud chtějí Enterprise pomýšlet na přímý postup do semifinále z druhého místa, tak zápas se Sampi potřebují ovládnout. Los totiž nahrává spíše Entropiq, kteří se v posledních třech kolech utkají s eEriness MARVO, Brute a právě Sampi, většinou tedy celky ze spodní poloviny tabulky. Eeriness MARVO čekají také na Enterprise, v závěrečném dějství základní části však slovenská organizace narazí na buldozér značky Sinners.

Tabulka Sazka eLEAGUE CS:GO po 4. kole • Foto facebook.com/sazkaeleague

Samotný mač mezi Enterprise a Sampi nabídne zajímavou podívanou. Oba týmy mají jasnou motivaci na vítězství, oběma by přišly tři body do tabulky náramně vhod.

Šlágr 5. kola bude mimojiné dalším testem nového rozložení Sampi. Organizace fotbalového internacionála Jakuba Jankta pozměnila role v týmu, jakožto IGL bude svůj tým do boje vést Richard „queztone“ Strnátko, Marek „kinzo“ Bílek se tak bude moci plně soustředit na zneškodňování soupeřů. Proti eEriness to fungovalo, ukáže se změna být posunem vpřed i proti Enterprise?

Pokud by se Sampi povedlo překonat momentálně druhý celek Sazka eLEAGUE, tak se dotáhnou na Enterprise, kteří by zároveň utržili první prohru v současném splitu.

Enterprise nebudou chtít ve druhém kole za sebou ztratit důležité body, zároveň by rádi Sampi oplatili prohru z úvodního kola COOL ligy.

Oba celky v posledním týdnu odehrály dva zápasy ESEA Advanced, oba jednou zvítězily a jednou kapitulovaly. Pětice Sampi a Enterprise jsou v podobné formě, i kvůli postavení v tabulce a prozatimním výsledkům a výkonům v rámci Sazka eLEAGUE budou Enterprise mírným favoritem.

Tip veta:

Ban

EP - Dust 2

S - Overpass

EP - Mirage

S - Nuke

Play

EP - Inferno

S - Vertigo