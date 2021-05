CS:GO je oproti Valorantu jednoduchý, má jasno bývalá hvězda Cloud9 Shroud

CS:GO vs. Valorant. To je jedna z novějších rivalit na poli gamingu a esportu. Hráči Counter-Striku vtipkují na účet FPS pařby od Riot Games, nadšenci Valorantu jim to oplácejí stejnou mincí.

Slovo do pranice přidal již zmiňovaný Shroud.

„U Valorantu se rozčiluješ víc než u Counter-Striku,“ všiml si jeden z diváků kanadského streamera. Vysvětlení? „Protože CS:GO je jednoduchý, tohle je stresující,“ odpověděl Grzesiek.

„Ve Valorantu je každý král, v CS:GO to tak není,“ hodnotí Shroud hráčské schopnosti hráčů Valorant a Counter-Striku.

Zkušeností právě s Counter-Strikem má Michael Grzesiek na rozdávání. Čtyři roky bojoval v profesionálních zápasech na CS:GO serverech, s týmem Cloud9 ovládl několik světových turnajů.

Sám byl známý právě svým individuálním umem, který ukazuje také ve Valorantu, tam je ale jeho cesta trnitější.