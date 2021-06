Junior končí v základní sestavě týmu FURIA, nahradí jej Brazilec honda

Paytyn “junior” Johnson už není aktivním hráčem CS:GO týmu FURIA, informaci potvrdila na svých sociálních sítích sama organizace. Místo tak uvolní pro Lucase “hondu” Cana, který si v základu zahrál už na BLAST Premier Global Final a cs_summit 7.

Junior byl jedním z nejnadějnějších hráčů na světě, svými výkony v celku Triumph oslnil celou scénu. FURIA jej vzala pod svá křídla v lednu roku 2021 a postupně měnila in-game komunikaci hráčů do angličtiny. Brazilský tým ale nezareagoval na personální změny pozitivně a FURIA měla problém dosáhnout výkonů z roku 2020. Sám junior se v zápasech necítil dobře a dosáhl na průměrný rating pouhých 0.92.

„Junior nás požádal o to, zda by mohl odcestovat domů, protože se cítil vyčerpaný a pod tlakem. Bylo pro něj náročné fungovat mezi lidmi, kteří mimo hru komunikují pouze v portugalštině. Jazyková bariéra se promítla i do zápasů. Měli jsme kurzy angličtiny každý den, ale nebyli jsme ani tak schopni komunikovat rychle a kvalitně jako on, což se v zápasech ukázalo,” sdělil hlavní trenér Nicholas „guerri” Nogueira.

Aktuálně má junior prostor na odpočinek a následně trenér guerri rozhodne, zda se vrátí do aktivní sestavy, nebo zůstane nějakou dobu náhradníkem. „Prozatím bude pátým hráčem honda, je velmi zkušený a tento okamžik vidí jako velkou příležitost pro svou kariéru,” dodal guerri.

Brazilský tým nemá na červen 2021 naplánovaný žádný zápas, tým tak bude trénovat na turnaj IEM Kolín nad Rýnem, který začne 8. července 2021.

Návrat hondy také znamená přepnutí komunikace hráčů zpět do portugalštiny. Zda se tým zkusí vrátit k angličtině je prozatím nejasné.

Zdroj: dotesports.com