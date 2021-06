Účastníci poslední baráže v play off! Sazka eLEAGUE Open míří ke konci

Šest míst v play off Sazka eLEAGUE Open je obsazených. Nejnovějším členem elitní osmičky otevřených kvalifikací se stali 1dayHeroes, tým, který se v druhém splitu první sezóny dostal až do samotné baráže. V té nestačil na Cryptovu, své štěstí zkouší znovu ve druhé sezóně. A prozatím úspěšně.

1dayHeroes v prvním kolem přehráli Killovce 16:7 a posunuli se tak do čtvrtfinále. V něm narazili swdoff, silný celek, který nenechal 1dayHeroes nic zadarmo. Rozhodnuto bylo až po 28 kolech, 1dH zvítězili 16:12.

O něco jednoznačněji skončil souboj s Andromedou. Sestava v čele s Miloslavem „m0nsterr“ Gáplovským a Lukášem „vergiL“ Majerikem stačila na pouhých osm kol a 1dayHeroes se tak mohli těšit na finálovou BO3 proti FadeeGaming.

Mirage, Overpass, Train. Mapy byly zvoleny, šlo se do akce. FadeeGaming zahájil celou sérii vítězně, na Miragi vyhrál 16:11. Jenže Overpass byl v naprosté režii 1dayHeroes, kteří následně zvládli i vyrovnaný Train a stali se šestým celkem postupujícím do play off Sazka eLEAGUE Open.

Další otevřená kvalifikace Sazka eLEAGUE CS:GO se odehraje netradičně ve středu 9. června, poslední část SEL Open pak o den déle 10. června.

