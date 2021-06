TIPY 7. kola CS:GO: Brute i Sinners za tři body, eSuba neprohraje

Vyřazovací část Sazka eLEAGUE se blíží mílovými kroky. V posledním kole je stále o co hrát, trojice týmů si to rozdá o přímý postup do semifinále, dašlí trojka se porve o vyhnutí se baráži.

Entropiq Prague - Sampi (13:00)

Tip: Vítěz FT Entropiq (1,27)

Je to jednoduché. Entropiq Prague vyhrají a jdou přímo do semifinále, Sampi by po případném vítězství museli doufat v neprohru Sinners. Entropiq Prague budou hrát ve větší pohodě, na top 2 by jim měla stačit remíza. Borci jsou navíc ve formě, v táboře Sampi není situace taková. Pokud si Entropiq Prague pohlídají veto, vyhrají 2:0.

Sinners - Enterprise (15:30)

Tip: Vítěz Sinners (1,27)

Sinners se pokusí prodloužit svou sérii neporazitelnosti až do posledního kola. Stát v cestě jim budou Enterprise, tým, který má stále o co bojovat. Sinners mají první příčku jistou, zatímco Enterprise se pořád rvou o přímý postup do semifinále. Proti Sinners ale bodovat nebudou.

eSuba - Cryptova (17:45)

Tip: Vítěz FT eSuba (1,33)

Souboj o postup do play off. Esuba má lepší výchozí pozici, proti Cryptově stačí „modré krvi“ jediný bod, Cryptova musí získat body tři. Týmově je na tom eSuba rozhodně líp a to se stane rozhodujícím faktorem také v posledním kole. Nepůjde o jednoznačnou bitvu, ale eSuba se se základní částí rozloučí vítězně.

eEriness MARVO - Brute (20:00)

Tip: Vítěz Brute (1,65)

Eeriness MARVO doufají v prolomení smolné série. Za šest soutěžních víkendů nezískali jediný bod, proti Brute mají poslední šanci. Nebude to nic jednoduchého, Brute se daří, v posledních týdnech bodovali proti Entropiq Prague i eSubě. Brute ukážou svou sílu a před play off získají podruhé plný počet bodů.

