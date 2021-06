Švédský comeback! Olofmeister je znovu v sestavě FaZe Clan

Informace o návratu Olofa „olofmeister“ Kajbjera do sestavy FaZe Clan byly pravdivé. Legendární severský střelec se po čtyřech měsících, kdy seděl na lavičce hvězdného celku, vrací do základní sestavy. Potvrdil to sám Russel „Twistzz“ Van Dulken v interview s dotesports.com.