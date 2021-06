Luko před play off: Cílem je top 3, věříme si na každé mapě

Rok a půl bojuje v dresu eSuby, v Sazka eLEAGUE se zatím vždy dostal na bednu. Lukáš „luko“ Hrabčík bude chtít spolu se svým týmem formu v play off soubojích potvrdit i letos. „Beru to jako jakýkoli jiný zápas,“ komentuje Luko slovenský hráč čtvrtfinále proti Enterprise.

V historicky prvním splitu Sazka eLEAGUE se eSuba umístila na druhém místě po prohraném finále se Sinners, o několik měsíců později se ve druhém splitu opět dostali na medailové pozice, tentokrát z toho byl bronz. Zlato se eSubě v čele s Lukášem „luko“ Hrabčíkem stále vyhýbá. „Cílem je top 3 a výš,“ má Luko jasno.

Podobně jako před rokem se budou muset pro umístění mezi třemi nejlepšími eSubáci oproti základní části vyšvihnout. „S konečným výsledkem spokojený určitě nejsem, pustili jsme pár map, které jsme pustit neměli. Ale jsme v play off, to je to hlavní,“ hodnotí Luko pozici eSuby před play off.

NEPŘHLÉDNĚTE: Staří známí v boji o top 4. Enterprise a eSuba potřetí proti sobě v play off

V něm se „modrá krev“ utká s Enterprise, týmem, jehož barvy hájí dva borci, kteří eSubu reprezentovali v minulém roce. „Beru to jako jakýkoli jiný zápas,“ ujisťuje Luko. Žádnou větší váhu pro něj zápas proti bývalým spoluhráčům nemá. O nic jiná není ani individuální příprava. „Připravuju se stejně jako na jakýkoli jiný zápas,“ říká. „Hrajeme s týmem a potom nějaký individuál (deathmatch/demo),“ dodává Luko.

Co se týče strategie týmové strategie, tam už se změny chystají. „Budeme mít něco připravené, většinou to však bude klasika,“ popisuje slovenský střelec přípravu na mač s Enterprise.

A největší síla eSuby? „Play off je BO3, věříme si na každé mapě.“ Bohužel, vyřazovací část Sazka eLEAGUE se opět odehraje online. „Neznám člověka, kterému by nechyběly offline turnaje. Druhý rok onlinu už je strašně nudný,“ vzpomíná Lukáš Hrabčík na LAN soutěže.