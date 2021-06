Když mám lagy, létají flašky po pokoji. V tradici top 3 budu pokračovat, slibuje Levi

Medaile je minimum, finále odměnou. Enterprise v čele s Lukášem "Levi" Bouřou půjdou do čtvrtfinálových bojů proti eSubě v roli mírného favorita, proti modrým soupeřům však letos vyhráli pouze jedinou BO3 sérii. „Uvidíme, jak se vyspíme,“ říká střelec z Enterprise, který se postaví svým starým spoluhráčům.

Čtvrté místo v základní části. Panuje v týmu spokojenost?

„Nálada v týmu je dobrá, ale všichni víme, že jsme mohli být třetí. Chyběla dvě kola od toho, aby jsme tam byli.“

Ve čtvrtfinále vás čeká eSuba. Znamená pro tebe zápas proti bývalým spoluhráčům něco víc?

„I jo, i ne, jak se to vezme. Před zápasem se na to vždy těším, ale jakmile už se odehrála dvě kola, už to ani tak moc nevnímám.“

Luko říká, že největší sílou eSuby je map pool. Jaká je vaše největší přednost?

„Naší největší sílou jsou individuální výkony, tedy podle mého názoru.“

Co tedy bude ve čtvrtfinále rozhodovat?

„Určite veto a potom jak se vyspíme a jak se vyspí eSuba, jak bude bloggis dobře vyspaný a ve formě. Bude pro nás největší nebezpečí.“

V Sazka eLEAGUE jsi zatím vždy bral medaili. Jaký je cíl v současném splitu?

„Budu pokračovat v této mé tradici.“

Změnila se nějak tvá role od začátku roku? Jakou momentálně v týmu zastáváš?

„Nic se nezměnilo. Stále jsem rifler/entry, za CT hraji druhé AWP, jinak furt stejné.“

Komentátoři se o tobě často zmiňují jako o „králi B sitů“. Cítíš se tak?

„Nějak extra to nevnímám. Bčkové sity na mě jednoduše většinou zbyly a nevadí mi hrát takové ne moc oblíbené pozice. Tedy s výjimkou Inferna, tam bych si velice přál být na Ačku.“

Internetové problémy u tebe přetrvávají. Ovlivňuje to tvé výkony a tvou pohodu ve hře?

„Určitě ano, od sekání se virtuálních panáčku ve hře až po létající flašku po pokoji. Každý má asi představu, co se u mě dějě, když mám lagy.“

Na kterou roli v Sazka Fantasy by si tě fanoušci měli vybrat?

„Já sám osobně bych se asi dal na entry.“

Hodně se v poslední době diskutuje o BO5 sériích v CS:GO. Jaký je tvůj názor?

„Za mě je to nesmysl. Není to tak napínavé ani pro hráče, a ani pro diváky, si myslím. Když máte ve finále Sinners, kteří ovládají všechny mapy, a proti nim nastoupí tým, který hraje jen Inferno a prohraje ho hnedka první mapu, tak asi každý ví, co se stane.“