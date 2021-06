Blíží se návrat ikony? Kanadský moderátor Sadokist naznačil comeback na herní scénu

„Brzy se uvidíme, hráči celého světa!” tweetnul Sadokist. Pokud se spekulace o jeho návratu potvrdí, bude to vůbec poprvé od února roku 2020 kdy se Sadokist opět chopí mikrofonu. Kalendář CS:GO událostí je nabitý, kanadský komentátor by se mohl objevit například na IEM Cologne 2021, DreamHack Open June nebo StarLadder CIS.

Žádné oficiální vyjádření prozatím nepadlo. Sadokist se navíc v minulosti věnoval řadě jiných her, teoreticky by se tak mohl uchýlit k jinému titulu. Další možnou variantou je přechod ke streamování. Vyloučit se ale nedá ani to, že pouze provokuje své příznivce.

Sadokist byl v období mezi rokem 2015 a 2019 vůdčím hlasem provázejícím většinu nejdůležitějších CS:GO událostí, zahrnujících i osm majorů. V roce 2018 si prošel těžším obdobím, když při živém vysílání použil rasistickou urážku a následně sdělil twitterové osobnosti Don Haci aby si dal pásek kolem krku a skočil z útesu. Twitch jej za nevhodné chování zabanoval.

Incident sice vzbudil značnou pozornost, Sadokist kvůli něj ale neutrpěl závažnější profesní důsledky. Po krátké pauze se tak vrátil k práci na těch nejvýznamnějších CS:GO událostech.

Zlom přišel v roce 2020, kdy se ze scény vytratil. Zda si dal pauzu záměrně nebo byl donucen tím, že se jeho parťák HenryG stal manažerem Cloud9, zůstává otázkou. První zmínky o jeho návratu přišly už v srpnu 2020.