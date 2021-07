Další rána pro severoamerický region CS:GO, Cooper přechází na konkurenční VALORANT

Dvaceti sedmi letý sniper Austin „Cooper“ Abadir, mladší bratr Ryana „freakazoid“ Abadira, hrál Counter-Strike profesionálně od roku 2017. Během necelých čtyř let aktivní kariéry vystřídal týmy jako Swole Patrol, eUnited nebo v neposlední řadě Triumph Gaming. Svůj odchod oznamuje několik měsíců poté, co se Triumph nedokázal kvalifikovat do ESL Pro League Season 14, když v grand finále ESEA Premier Season 36 podlehl Bad News Bears.

Cooper uvažoval o přechodu na VALORANT už v roce 2020, kdy se k podobnému rozhodnutí odhodlalo několik hráč severoamerického regionu, jako například Spencer „Hiko“ Martin, Oscar „mixwell“ Cañellas Colocho nebo Tyson „TenZ“ Ngo.

„Přechod z CS:GO je hořkosladký, zažil jsem toho spoustu dobrého, ale někdy je třeba se posunout dál,” napsal Cooper a dále potvrdil, že má stále zájem o profesionální hráčskou kariéru.