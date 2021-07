Astralis se rozrůstá! K týmu se připojí dánská naděje, teprve osmnáctiletý sniper Lucky

Cílem Astralis je neustále zlepšovat kvalitu svých členů aby docházelo ke konstantnímu progresu. Posila v podobě mladého, energetického a velmi nadaného Luckyho je součástí této strategie.

Sportovní ředitel Kasper Hvidt sdělil, že Lucky prokázal velký potenciál na okraji herní scény a i přes to, že ještě nezažil atmosféru „top-level“ zápasů věří, že má přesně to, co Astralis hledá.

„Když se podíváte na výsledky Luckyho tak okamžitě pochopíte, proč ho má tolik týmů v hledáčku. Jeho technika a cit pro hru budou pro tým přínosem,“ dodal Hvidt.

Bývalý hráč týmu Tricked se stane jako šestý hráč okamžitě členem základní sestavy. Vzhledem k tomu, že gla1ve na konci roku 2021 očekává příchod potomka, se přeměna do šestičlenné sestavy jeví jako tím nejlepším řešením.

„Když vám na dveře zaklepe Astralis, vše se změní. Je to jedna z nejprofesionálnějších organizací na scéně a já se už teď cítím jako součást rodiny,“ napsal Lucky v tiskové zprávě.

„Vím, že mě spoustu lidí bude srovnávat s dev1cem, ale je třeba si uvědomit, že nikdo nedokáže to, co on. Doufám že budu schopný předvést co ve mně je a budu tvrdě pracovat na tom, abych týmu přispěl svým vlastním způsobem“ doplnil Lucky.

Tricked se s Astralis vzájemně dohodli na tom, že nebudou sdělovat finanční podrobnosti přestupu.