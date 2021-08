SESTAVY SEL CS:GO: medailisté mění sestavu, nastoupí i řada nováčků

Již v neděli 22. srpna se znovu rozjede největší česko-slovenská liga v Counter-Strike: Global Offensive. Osmička celků se nejdříve porve v sedmi kolech základní části o postup do play off, kde si to nejlepší šestka rozdá o vítězství a peněžní odměnu 500 000 Kč. Co se týče sestav, jen dva celky zůstaly ve stejném složení, ve zbytku pole nezůstal kámen na kameni.