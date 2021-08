Historický výkon slovenského střelce, 37 killů za prvních třicet kol!

Úspěch pro Dark Tigers, ztráta pro Entropiq Prague. Prohraný Overpass může zelenou skvadru v konečném součtu Sazka eLEAGUE mrzet, naopak Dark Tigers mohou být se získaným bodem spokojení. Obrat obhájce stříbra se jen tak nepoštěstí! Obzvlášť po úvodní mapě, kterou DTG prohráli 2:16.

Lví podíl na vyhrané mapě měl již zmiňovaný creZe. Slovenský střelec byl po celou dobu jasným lídrem Dark Tigers, na Overpassu byl od začátku vidět - v pistolkách poslal k zemi čtyři soupeře.

Po třech kolech už měl slovenský player na svém kontě devět přesných tref, za chvíli měl náskok deseti fragů na druhého nejlepšího hráče DTG.

Za stavu 10:15 pak creZe předvedl zřejmě nejdůležitější play celého zápasu. Dark Tigers byli v koncích, v rukách dřímali pouhé pistole. Tohle měl být konec. Jenže ve formě hrající borec poslal v connectoru dva protihráče přesnými střelami z Deaglu k zemi a s dalšími dvěma si poradil se získaným AK-47.

I díky odvážnému ninja defusu za stavu 15:15 (opět v podání creZeho) si Dark Tigers vybojovali bod za remízu 1:1 (2:16, 25:23).

Největší počet killů po třiceti kolech v historii Sazka eLEAGUE:

43 - Pechyn (Sampi) vs. Gunrunners (1. split 2020 - 7. kolo)

37 - creZe (Dark Tigers) vs. Entropiq Prague (2. split 2021 - 1. kolo)

35 - NEOFRAG (Sinners) vs. Enterprise (2. split 2020 - finále), zur1s (Brute) vs. Entropiq (2. split 2020 - 6. kolo)