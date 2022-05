Čerstvý vítr v ENTERPRISE, h4rn podle Erika Sitha zapadl. Udrží si tým první místo v jarním splitu?

Bulharská posila Deyvid "h4rn" Benchev má za sebou úspěšnou premiéru v Sazka eLEAGUE. Pomohl ENTERPRISE porazit dosavadní lídry soutěže z Dynama Eclot. EP se místo nich dostali do čela counter-strikeového peletonu a v příštím kole proti SINNERS budou tuhle výsadní pozici bránit. Erik „The eLiVe“ Sith v rozhovoru ve vysílání vzdal novému parťákovi z Bulharska hold a rozkryl přípravy s ním.

Hodně aktivní na přestupovém trhu je letos tým ENTERPRISE. Poté co odešel forsyy, přibrali si EP do kádru CS:GO dvě posily ze zahraničí.

Když pak nevyšel první zápas jarního splitu Sazka eLEAGUE proti eSubě a poté navíc Sampi oznámilo kup matyse, málokdo věřil, že se tým ještě dokáže semknout. Teď ale, po odchodu myltsiho a příchodu bulharského h4rna je ale vše jinak. ENTERPRISE je v čele celé ligy!

"S h4rn jsme zahráli pár practiců a hned jsme věděli, že ten chlapec má přehled o hře, že ví co chce od té hry. Začali jsme řešit teorii a mapy - ty které jsme teď hráli, jsme měli plus mínus vyřešené (mapy proti Dynamu Eclot, pozn. red.)," řekl v rozhovoru do studia Sazka eLEAGUE Erik „The eLiVe“ Sith.