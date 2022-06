Přestřelka Sampi se SINNERS. Moritz stojí za tomkeejsem, trh je toxický. Kdo za to může?

Na tuzemské CS:GO scéně to zase vře. A zase jsou hlavními aktéry organizace SINNERS a Sampi. Tentokrát do vosího hnízda píchl trenér a zaskakující hráč a tréner hříšníků Tomáš "tomkeejs" Tomka, když ostře zkritizoval politiku majitele Sampi Jakuba Jankta. "V tom, že se tady ceny dojebaly (jeho slovo), má Tomka absolutní pravdu," postavil se za něj CEO SINNERS Moritz Straube.

Ostrá slova tomkeejse, reakce Sampi a GuardiaNa

Po prohraném zápase Tipsport CS:GO Online se Sampi se v rozhovoru ve streamu tomkeejs už neudržel. „S těma cenama už se jen tak nehne. To už se tady prostě dojebalo a bude trvat minimálně pár roků, než lidi dostanou znovu rozum a pochopí, že nikdo ty hráče za tolik peněz kupovat nebude. Kromě bláznů, jako je Jankto," uvedl ve streamu turnaje.

Z tábora Sampi přišla reakce. Oficiální cestou vyjádřením COO organizace Kláry Ottomanské, která uvedla, že cenové prostředí na domácím trhu se změnilo už v lednu, tedy v době, kdy SINNERS nakoupili forsyyho.

Hvězdný GuardiaN, který je středobodem nové sestavy Sampi, byl ještě ostřejší. "40 tisíc eur za forsyyho a jde vyprávět, kdo dojebal trh," napsal slovenský hráč na svém twitteru. Tomkeejs reagoval vzápětí.

K situaci se vyjádřil na twitteru i sám Jakub Jankto. „Tomáš je jen špatně informovaný a mluví za něj čistá frustrace," uvedl majitel Sampi a zároveň dodal, že tomkeejse respektuje.

Toxický trh?

CEO SINNERS Straube má smířlivější tón než tomkeejs, stoprocentně ale za ním stojí a souhlasí s ním. Uznává ale, že vše může být složitější. "Celá situace je souhrou vícero faktorů," říká.

"Kde, kdy a s kým to začalo, o tom se můžeme hádat dlouho. Dodal bych k tomu, že jen protože se leakla cena, za kterou jsme koupili našeho hráče a tým Sampi doslova nazývá svoje hráče "milionový kluci", si teď hodně klubů myslí, že každý jejich hráč má hodnotu milion plus, což je nesmysl."

Moritz z Dobrovíze také nebude stát jako Jankto

Nakonec Moritz vytasil i paralelu, kterou vztáhl na sebe a právě Jakuba Jankta. "Porovnám to logikou, jako kdybych měl já, Moritz z Dobrovíze, který 20 let nehrál a teď na zápasy kouká z benche, jít hrát fotbal, plácnu... za Dortmund. Měl bych mít stejnou cenu jako Jakub Jankto, protože jeho koupili za 20 milionů a můj klub za mně chce stejný prachy? Je přece jasné, že Jakub má daleko větší hodnotu, protože je to kvalitnější hráč než já," uzavřel Straube.