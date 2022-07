Závod o čtvrt milionu startuje! Sledujte ho na našem streamu. Do boje jdou SINNERS i ENTERPRISE

SINNERS narazí na jediného open kvalifikanta, který zůstal v soutěži - Outsiders23, které tvoří jádro z organizace Orde Samurai. Právě trojice hráčů z tohoto týmu pomohla "outsiderům" porazit Inside Games. System a heikkoL měli shodný rating 1.21, Darberrrr dokonce 1.33. Jejich snažení proti českým jedničkám můžete sledovat živě od 16:00 na twitch kanálu https://www.twitch.tv/eleaguecz !

Ve stejný čas se rozjede i další čtvrtfinále, které nabídne ostravsko-pražský duel. Entropiq Prague narazí na obměněnou sestavu Cryptovy. Bude určitě zajímavé sledovat, jak si povede nový AWP hráč bílo-černých beryP, který byl důležitým mužem v předchozím utkání proti MOOPS.

Najetí Dark Tigers budou chtít potrápit ENTERPRISE

Dark Tigers svojí úlohu v utkání proti At least we tried zvládli a po napínavém průběhu zvítězili 2:1. Nově se představili v týmu dvě nové posily. "NIO potvrdil svoje kvality," zhodnotil po zápase majitel týmu Braňo Kovačovic, s tím, že se mu ale nelíbila hra jeho týmu na mapě Inferno. Tygři tak mají co ladit.

Proti ENTERPRISE ale nastoupí v roli jasných outsiderů, kteří můžou maximálně překvapit. Jejich zápas se stříbrným celkem Sazka eLEAGUE sledujte živě od 19:00.

Souběžně se pak bude hrát čtvrtfinále mezi eSubou a Dynamem Eclot. Dytor a spol. z pardubického celku mají velký hlad po vítězstvích. Zvlášť potom, co se nedostali do finále jarního splitu naší ligy. Tentokrát ale cesta vede přes SINNERS, se kterými by se Ecloti setkali už v semifinále - dojde na souboj dost možná dvou nejlepších českých celků současnosti?