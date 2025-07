Talent Novotný míří do Kanady. A Hradec se diví: Překvapil pohled hráče, rodičů i agenta

Renomovaný redaktor Corey Pronman ho ve své předčasné predikci pasuje na 14. pozici draftu NHL 2026. Jiný uznávaný mládežnický expert Steven Ellis vidí teprve sedmnáctiletého útočníka Adama Novotného ještě o příčku výš. Očekávané pořadí sledovaných hokejových nadějí se ještě bude do června příštího roku mnohokrát měnit. Aby si však hradecký rodák dal šanci na lepší umístění, oznámil v tomto týdnu přesun do kanadského klubu Peterborough Petes z OHL. A Hradec se diví.

Bylo mu 15 let a 327 dní, když poprvé naskočil v elitní tuzemské soutěži. Ne mezi dorostenci nebo juniory, ale v A týmu Mountfieldu! Předloni Adam Novotný přepsal historické tabulky, extraligu ohromil premiérovým gólem s ještě mokrou občankou v kapse, když při debutu skóroval proti Kladnu.

Střih o dva a půl roku dál. Progresivní talent trápí v závěru čtvrtfinálové série Mladou Boleslav, dává nejen důležitou branku v šestém utkání, ale individuální akcí v rozhodující bitvě a proti zkušenému brankáři Dominiku Furchovi de facto rozhoduje celou sérii. Parádní blafák, následovaný velkolepými oslavami postupu mezi čtyři nejlepší.

„Prvotní emoce ani nejdou popsat. Pro mě jako pro Hradečáka bylo strašně krásné takto skórovat před vyprodaným stadionem. Dát gól doma je něco úplně jiného, navíc v sedmém zápase play off. Neskutečné, noc Hradečáků,“ chrlil tehdy ze sebe nadšené pocity šikovný křídelník, který během kompletní sezony pod trenérem Tomášem Martincem výrazně fyzicky zesílil.

Hradecký kouč dal teenagerovi šanci. Od dalšího ročníku se nicméně bude muset obejít bez blyštivého klenotu z ofenzivy. V červnu příštího roku bude Novotný předmětem hlubokého zkoumání zámořských skautů, chystá se na draft NHL. Zvolil tak přesun do kanadské juniorky, s čímž se zcela neztotožňuje hradecký generální manažer Aleš Kmoníček.

Mohl by překonat i Mrtku

„Chtěli jsme hráči dát prostor, stalo se. Proto nás velmi překvapil jednoznačný pohled Adama, jeho rodičů a agentů na nutnost odchodu do Kanady, a to po sezoně, kdy nastupoval v základní sestavě. Snažili jsme se pracovat na jeho celkovém rozvoji, absolvovali osobní schůzku i nespočet telefonátů. Zkoušeli jsme je přesvědčit, že může jít na draft i z extraligy,“ argumentoval šéf vedení na stránkách klubu.

Novotný nasedne na letadlo možná i vlivem nedávných zkušeností letos vybraných obránců Radima Mrtky (Buffalo) nebo Maxe Pšeničky (Utah), kteří se také přesouvali do zámořské juniorky, byť až v průběhu draftové sezony. V reportech nejvýznamnějších organizací si tím šplhli. Extřinecký Mrtka dosáhl dokonce na devátou příčku pořadníku.

Pokud Novotného vývoj změnou životního prostředí nezačne stagnovat a povede se mu šampionát juniorů, na němž startoval už letos, mohl by úlovek Buffala teoreticky překonat. Jenže zatímco zmínění zadáci neměli v extralize pevná místa, role majitele bronzové medaile z MS U20 by v hlavním týmu Hradce podle Kmoníčka i Martince ještě stoupala.

„Jeho odchod do juniorské soutěže mě mrzí, protože odehrál v sedmnácti kompletní sezonu v A týmu, a já věřím, že v příštím ročníku by mezi dospělými udělal mnohem větší progres,“ vyjádřil se jednapadesátiletý kouč. „Bylo to však jeho přání. Je to perfektní kluk se skvělou pracovní morálkou.“

Mezi žhavé objevy odborníků patří z Čechů ještě útočník Šimon Katolický z Tappary a obránce švédského Rögle Vladimír Dravecký. Šanci na elitní kolo by nyní měli i tři slovenští hráči, předpokládanou jedničkou je pak kanadské křídlo Gavin McKenna.

Brzké predikce 1. kola draftu 2026