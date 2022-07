Summer Break? No Way! Tři české týmy figurovaly na turnaji pořádaném kyperskou sázkovkou

Hned tři týmy z domácí scény naskočí do turnaje 1xBet Series, kterou sponzoruje stejnojmenná kyperská sázkovka. Dynamo Eclot, ENTERPRISE a eSuba se rvaly o vavříny v mezinárodní konkurenci. Trojlístek tak vyjma šampionů ze SINNERS a Entropiq Prague tvoří tři nejlepší celky Sazka eLEAGUE.

"Týmy Dynamo Eclot a ENTERPRISE postoupily do play-off, eSubu čeká rozstřelová část Last Chance Stage o účast ve vyřazovací části," referoval server Sazka Esport. eSuba na to z turnaje vypadla.

Pozitivní je vidět, že všechny tři české celky neotálí a testují svoje schopnosti i po Sazka eCUPu, aby vyladily formu na rychle blížící se start podzimního splitu eLEAGUE (uprostřed srpna).

A došlo i na vzájemný souboj - Dynamo Eclot si vychutnali eSubu, která následně boj o místu pod "kyperském sluncem" (byť je turnaj samozřejmě online) už prohrála. Jak si povedou zbývající dvě želízka v ohni?